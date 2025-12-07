Niektórzy fani DC liczą, że dzięki Netflixowi Zack Snyder wróci do DC Studios i będzie rozwijać swoje uniwersum Batmana i Supermana

Czy w takim razie byłaby szansa na powrót Henry’ego Cavilla do roli Supermana?

Ogromna transakcja, w ramach której Netflix przejął Warner Bros za 72 miliardy dolarów, całkowicie odmienia układ sił w branży rozrywkowej. Do biblioteki giganta streamingowego trafi pełny katalog filmowy i serialowy WB oraz marki HBO, HBO Max i DC Studios. Wraz z tą zmianą powracają pytania o przyszłość filmowego uniwersum DC, szczególnie że Netflix może mieć zupełnie inne plany dotyczące najważniejszych marek. Zack Snyder wróci do DC Studios po przejęciu Warner Bros. przez Netflixa? W centrum uwagi fanów znalazł się temat powrotu tak zwanego Snyderverse, czyli wizji kinowego świata DC stworzonej przez Zacka Snydera w minionej dekadzie. Jeszcze niedawno wydawało się, że wraz z nadchodzącym filmem Superman autorstwa Jamesa Gunna epoka Snydera ostatecznie dobiegła końca. Teraz jednak część widzów ponownie spekuluje, czy nowy właściciel praw nie będzie chciał wykorzystać zainteresowania fanów i w jakiejś formie wskrzesić dawne plany.

Snyder ma bogatą historię współpracy z Warner Bros. Zaczęła się ona w 2006 roku od ekranizacji 300 i trwała przez kolejne lata, obejmując między innymi adaptację Watchmen oraz animowane Legendy sowiego królestwa: Strażnicy Ga'Hoole. Choć autorski projekt Sucker Punch podzielił widownię, reżyser otrzymał następnie możliwość realizacji nowej wizji Supermana w filmie Człowieku ze stali. W kolejnych latach relacje twórcy z wytwórnią stały się napięte czego przykładem była burzliwa produkcja Batman v Superman oraz odejście Snydera od prac przy Lidze Sprawiedliwości. Finalnie reżyser wrócił, aby dokończyć własną wersję filmu, która trafiła do widzów w 2021 roku.

Po rozstaniu z Warner Bros. Snyder przeniósł się do Netflixa gdzie otrzymał dużą swobodę twórczą. Projekty takie jak Armia umarłych oraz Rebel Moon nie zbudowały jednak tak silnych marek jak oczekiwano dlatego część fanów zakłada, że reżyser mógłby ponownie odnieść sukces dzięki powrotowi do świata DC jeśli tylko Netflix uzna to za opłacalne. Reakcje społeczności pojawiły się natychmiast po ogłoszeniu fuzji. Ruch RestoreTheSnyderVerse ponownie ożył a w sieci krążą różne opinie od pełnych nadziei po bardziej sceptyczne, które wskazują że Netflix w ostatnich latach wstrzymywał część projektów Snydera. Wiele osób liczy jednak na to, że nowy układ sił zakończy dotychczasowe spory między fanami. Niektórzy sugerują wręcz, aby Snyder dokończył swoją wizję w serwisie streamingowym, podczas gdy Gunn rozwija nowy filmowy DCU na dużych ekranach, co według tej grupy fanów mogłoby wreszcie pogodzić skłóconych widzów.

