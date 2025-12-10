Zaloguj się lub Zarejestruj

Kto widział Fantastyczną Czwórkę, najwyraźniej nie chce już do filmu wracać. Film zalicza fatalny rekord

Jakub Piwoński
2025/12/10 12:40
0
0

Taki wniosek nasuwa się patrząc na wyniki oglądalności filmu w streamingu.

Choć Fantastyczna 4: Pierwsze kroki przekroczyła w kinach granicę 500 milionów dolarów, wielu wierzyło, że w streamingu dostanie drugie życie. Debiut filmu na Disney+ okazał się jednak wyjątkowo rozczarowujący. Jak podaje Movieweb, film zanotował najgorszy wynik pierwszego tygodnia spośród wszystkich nowych produkcji MCU dostępnych na platformie.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki radzi sobie w streamingu znacznie gorzej od innych filmów Marvela

Według danych Nielsena z okresu 3–9 listopada 2025 roku, widzowie poświęcili na seans 556 mln minut, co daje 4,9 mln odtworzeń. W porównaniu z innymi tytułami Marvela liczby te wypadają zaskakująco słabo. Lepiej poradziły sobie Marvels (5,3 mln obejrzeń), Thunderbolts* (5,5 mln) czy Kapitan Ameryka: Nowy Wspaniały Świat (6,4 mln) – filmy, które poradziły sobie w kinach gorzej.

GramTV przedstawia:

Paradoksalnie więc, powodem słabszego wyniku może być wcześniejszy sukces w kinach. Fantastyczna 4 była najchętniej oglądanym filmem Marvela w tym roku i trzecim największym hitem Disneya, ustępując jedynie Lilo i Stich oraz Zwierzogród 2. Analitycy sugerują więc, że większość subskrybentów Disney+ zdążyła już zobaczyć widowisko na dużym ekranie, a powtórka nie okazała się na tyle kusząca, by podbić statystyki. Kto widział film, ten najzwyczajniej nie chciał już do niego wracać.

Przypomnijmy, że film Marvela to ponowna adaptacja popularnego komiksu. Reżyser Matt Shakman ponownie wprowadza na ekran Pierwszą Rodzinę Marvela, mierzącą się tym razem z Galactusem i jego heroldem, Srebrną Surferką. W obsadzie znaleźli się Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn i Ebon Moss-Bachrach.

Źródło:https://movieweb.com/the-fantastic-four-first-steps-record-low-mcu-streaming-disney-debut/

Tagi:

Popkultura
Marvel
streaming
Disney+
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112