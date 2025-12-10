Kto widział Fantastyczną Czwórkę, najwyraźniej nie chce już do filmu wracać. Film zalicza fatalny rekord

Taki wniosek nasuwa się patrząc na wyniki oglądalności filmu w streamingu.

Choć Fantastyczna 4: Pierwsze kroki przekroczyła w kinach granicę 500 milionów dolarów, wielu wierzyło, że w streamingu dostanie drugie życie. Debiut filmu na Disney+ okazał się jednak wyjątkowo rozczarowujący. Jak podaje Movieweb, film zanotował najgorszy wynik pierwszego tygodnia spośród wszystkich nowych produkcji MCU dostępnych na platformie.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki radzi sobie w streamingu znacznie gorzej od innych filmów Marvela

Według danych Nielsena z okresu 3–9 listopada 2025 roku, widzowie poświęcili na seans 556 mln minut, co daje 4,9 mln odtworzeń. W porównaniu z innymi tytułami Marvela liczby te wypadają zaskakująco słabo. Lepiej poradziły sobie Marvels (5,3 mln obejrzeń), Thunderbolts* (5,5 mln) czy Kapitan Ameryka: Nowy Wspaniały Świat (6,4 mln) – filmy, które poradziły sobie w kinach gorzej.