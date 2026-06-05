Summer Game Fest 2026 już dziś. Wielkie oczekiwania i równie wielkie zapowiedzi?

Odsłona niezwykle istotne. Wszak oto pora na Summer Game Fest od Geoffa Keighleya.

Już dziś Summer Game Fest 2026

Dla wielu to właśnie ta prezentacja będzie tą najważniejszą i trudno się dziwić. Poprzednie odsłony regularnie przynosiły duże, czasami nawet zaskakujące ogłoszenia. Sam Keighley zresztą dba o to, byśmy się odpowiednio nakręcili. Stąd np. tzw. Hype Trailer, który opublikowano kilka dni temu, a który dał nam pewien pogląd na to, czego możemy się spodziewać. We wspomnianym materiale pojawiły się np. dwie polskie produkcje, tj. wydane niedawno Mouse P.I. For Hire oraz zapowiedziane na wrzesień The Blood of Dawnwalker. W tym drugim wypadku być może otrzymamy jakieś nowe materiały, pytanie natomiast, czy twórcy przygód Jack Pepper też coś dla nas szykują?