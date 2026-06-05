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Summer Game Fest 2026 już dziś. Wielkie oczekiwania i równie wielkie zapowiedzi?

Maciej Petryszyn
2026/06/05 14:15
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Trwa tydzień wielkich growych ogłoszeń. State of Play już za nami, ale to dopiero początek – dziś kolejna odsłona pokazów.

Odsłona niezwykle istotne. Wszak oto pora na Summer Game Fest od Geoffa Keighleya.

Summer Game Fest
Summer Game Fest

Już dziś Summer Game Fest 2026

Dla wielu to właśnie ta prezentacja będzie tą najważniejszą i trudno się dziwić. Poprzednie odsłony regularnie przynosiły duże, czasami nawet zaskakujące ogłoszenia. Sam Keighley zresztą dba o to, byśmy się odpowiednio nakręcili. Stąd np. tzw. Hype Trailer, który opublikowano kilka dni temu, a który dał nam pewien pogląd na to, czego możemy się spodziewać. We wspomnianym materiale pojawiły się np. dwie polskie produkcje, tj. wydane niedawno Mouse P.I. For Hire oraz zapowiedziane na wrzesień The Blood of Dawnwalker. W tym drugim wypadku być może otrzymamy jakieś nowe materiały, pytanie natomiast, czy twórcy przygód Jack Pepper też coś dla nas szykują?

Inne obecne w trailerze gry to Pragmata, Saros, Mewgenics czy też Nioh 3. Do tego dochodzą również tytuły, o których od pewnego czasu mocno się plotkuje. Na pokazie miałoby np. pojawić się zwieńczenie trylogii remake’ów Final Fantasy 7, o którym wiemy na razie bardzo niewiele. Oczekuje się, iż oficjalnie możemy też usłyszeć o Cronos: Lazarus, czyli wyczekiwanym rozszerzeniu do Cronos: The New Dawn od Polaków z Bloober Teamu. A może to Capcom zafunduje nam kolejny hit, zapowiadając Resident Evil Code: Veronica Remake? Wiemy też na pewno, iż na pokazie obecne będzie Blood Message, a może i Guild Wars 3.

GramTV przedstawia:

Jeden z wpisów Keighleya nakręcił też graczy na Half-Life’a 3, chociaż nie ma się co oszukiwać – w tej materii nic się nie wydarzy. A może jednak? Przekonamy się już niedługo, bo Summer Game Fest rozpocznie się 5 czerwca 2026 o godzinie 23:00 polskiego czasu i potrwa 2 godziny. Poniżej podrzucamy oficjalny stream:

Tagi:

News
Geoff Keighley
pokaz
prezentacja
Summer Game Fest
zapowiedzi
nowe gry
Summer Game Fest 2026
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112