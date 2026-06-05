Summer Game Fest 2026 już dziś. Wielkie oczekiwania i równie wielkie zapowiedzi?

Trwa tydzień wielkich growych ogłoszeń. State of Play już za nami, ale to dopiero początek – dziś kolejna odsłona pokazów.
Odsłona niezwykle istotne. Wszak oto pora na Summer Game Fest od Geoffa Keighleya.
Już dziś Summer Game Fest 2026
Dla wielu to właśnie ta prezentacja będzie tą najważniejszą i trudno się dziwić. Poprzednie odsłony regularnie przynosiły duże, czasami nawet zaskakujące ogłoszenia. Sam Keighley zresztą dba o to, byśmy się odpowiednio nakręcili. Stąd np. tzw. Hype Trailer, który opublikowano kilka dni temu, a który dał nam pewien pogląd na to, czego możemy się spodziewać. We wspomnianym materiale pojawiły się np. dwie polskie produkcje, tj. wydane niedawno Mouse P.I. For Hire oraz zapowiedziane na wrzesień The Blood of Dawnwalker. W tym drugim wypadku być może otrzymamy jakieś nowe materiały, pytanie natomiast, czy twórcy przygód Jack Pepper też coś dla nas szykują?
Jeden z wpisów Keighleya nakręcił też graczy na Half-Life’a 3, chociaż nie ma się co oszukiwać – w tej materii nic się nie wydarzy. A może jednak? Przekonamy się już niedługo, bo Summer Game Fest rozpocznie się 5 czerwca 2026 o godzinie 23:00 polskiego czasu i potrwa 2 godziny. Poniżej podrzucamy oficjalny stream:
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