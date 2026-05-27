PC-owcy wreszcie się doczekają? Kolejny remake Resident Evil czeka na ujawnienie

Takiego odświeżenia doczekały się już części numer 2, 3 oraz 4. Teraz przyszła pora, by Japończycy kolejny raz rozbili bank?
Code: Veronica już na Summer Game Fest?
O remake’u Resident Evil Code: Veronica plotkuje się już od wielu miesięcy. Niemniej dotychczas na plotkach się kończyło, bo sam Capcom istnienia tego projektu nie potwierdził. Możliwe jednak, że zrobi to już za chwilę. A tak przynajmniej twierdzą twórcy youtube’owego kanału Residence of Evil. Według ich informacji odświeżone wydanie Code: Veronica ma zostać oficjalnie zaprezentowane już podczas nadchodzącego Summer Game Fest. I nie jest to pierwszy raz, gdy słyszymy tego typu wersję. Już na początku maja w podobnym tonie wypowiadał się znany insider o nicku Dusk Golem. Czy zatem w plotce tej jest przynajmniej ziarno prawdy?
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!