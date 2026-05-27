PC-owcy wreszcie się doczekają? Kolejny remake Resident Evil czeka na ujawnienie

Maciej Petryszyn
2026/05/27 15:30
W ostatnich latach Capcom nie tylko dostarcza nam nowe odsłony serii Resident Evil. Ale na dodatek odświeża te starsze.

Takiego odświeżenia doczekały się już części numer 2, 3 oraz 4. Teraz przyszła pora, by Japończycy kolejny raz rozbili bank?

Resident Evil Code: Veronica
Code: Veronica już na Summer Game Fest?

O remake’u Resident Evil Code: Veronica plotkuje się już od wielu miesięcy. Niemniej dotychczas na plotkach się kończyło, bo sam Capcom istnienia tego projektu nie potwierdził. Możliwe jednak, że zrobi to już za chwilę. A tak przynajmniej twierdzą twórcy youtube’owego kanału Residence of Evil. Według ich informacji odświeżone wydanie Code: Veronica ma zostać oficjalnie zaprezentowane już podczas nadchodzącego Summer Game Fest. I nie jest to pierwszy raz, gdy słyszymy tego typu wersję. Już na początku maja w podobnym tonie wypowiadał się znany insider o nicku Dusk Golem. Czy zatem w plotce tej jest przynajmniej ziarno prawdy?

Resident Evil Code: Veronica to gra, która pierwotnie trafił na rynek jeszcze w 2000 roku, zahaczając wówczas jedynie o konsolę Dreamcast. Dopiero po czasie tytuł przeportowano również na na GameCube, PlayStation 2, PlayStation 3 oraz Xbox 360. Smakiem za to musieli obejść się posiadacze komputerów osobistych. Dla PC-owych fanów serii to zdecydowanie ogromna strata, bo przecież akcja Code: Veronica rozgrywa się po wydarzeniach z Resident Evil 2 oraz Resident Evil 3, a ponadto w pewien sposób jest powiązana też z Resident Evil 5. To tworzy sporą lukę fabularną, która dotychczas nie była możliwa do zapełnienia, jeżeli ktoś nie posiadał któreś ze wspomnianych konsol.

Czy faktycznie Resident Evil Code: Veronica Remake już za chwilę opuści sferę plotek i stanie się oficjalną nadchodzącą produkcją? Okaże się między 5 a 8 czerwca, bo to właśnie wtedy odbywać się będzie Summer Game Fest 2026, którego organizatorem jest Geoff Keighley.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

