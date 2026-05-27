PC-owcy wreszcie się doczekają? Kolejny remake Resident Evil czeka na ujawnienie

Resident Evil Code: Veronica to gra, która pierwotnie trafił na rynek jeszcze w 2000 roku, zahaczając wówczas jedynie o konsolę Dreamcast. Dopiero po czasie tytuł przeportowano również na na GameCube, PlayStation 2, PlayStation 3 oraz Xbox 360. Smakiem za to musieli obejść się posiadacze komputerów osobistych. Dla PC-owych fanów serii to zdecydowanie ogromna strata, bo przecież akcja Code: Veronica rozgrywa się po wydarzeniach z Resident Evil 2 oraz Resident Evil 3, a ponadto w pewien sposób jest powiązana też z Resident Evil 5. To tworzy sporą lukę fabularną, która dotychczas nie była możliwa do zapełnienia, jeżeli ktoś nie posiadał któreś ze wspomnianych konsol.

Czy faktycznie Resident Evil Code: Veronica Remake już za chwilę opuści sferę plotek i stanie się oficjalną nadchodzącą produkcją? Okaże się między 5 a 8 czerwca, bo to właśnie wtedy odbywać się będzie Summer Game Fest 2026, którego organizatorem jest Geoff Keighley.