Half-Life 3 na Summer Game Fest? Jeden gif wystarczył, by rozgrzać graczy

Wyobraźnia graczy bywa zaskakująca. Okazuje się, że nawet niewinny z pozoru gif może zostać odebrany jako zapowiedź czegoś wielkiego.

Z takim przypadkiem mamy do czynienia tutaj. A w centrum wszystkiego znalazł się Geoff Keighley.

Geoff Keighley znowu posądzany o leakowanie Half-Life 3

Słynny kanadyjski dziennikarz stara się budować hype przed nadchodzącym Summer Game Fest 2026. Z tego tez powodu opublikował on w mediach społecznościowych nowy wpis. – Summer Game Fest będzie streamowane na żywo w rozdzielczości 4K i w 60 FPS-ach z Dolby Theatre w Hollywood – zakomunikował 47-latek. Jednocześnie chwilę później sam odpowiedział na swój post, dodając gif z parą wydobywającą się miejskiej kanalizacji. Ale zaraz, zaraz… Para? Para to po angielsku steam. Jak Steam to oczywiście Valve. A skoro Valve, to niechybnie chodzi o Half-Life 3!