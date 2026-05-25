Half-Life 3 na Summer Game Fest? Jeden gif wystarczył, by rozgrzać graczy

Wyobraźnia graczy bywa zaskakująca. Okazuje się, że nawet niewinny z pozoru gif może zostać odebrany jako zapowiedź czegoś wielkiego.
Z takim przypadkiem mamy do czynienia tutaj. A w centrum wszystkiego znalazł się Geoff Keighley.
Geoff Keighley znowu posądzany o leakowanie Half-Life 3
Słynny kanadyjski dziennikarz stara się budować hype przed nadchodzącym Summer Game Fest 2026. Z tego tez powodu opublikował on w mediach społecznościowych nowy wpis. – Summer Game Fest będzie streamowane na żywo w rozdzielczości 4K i w 60 FPS-ach z Dolby Theatre w Hollywood – zakomunikował 47-latek. Jednocześnie chwilę później sam odpowiedział na swój post, dodając gif z parą wydobywającą się miejskiej kanalizacji. Ale zaraz, zaraz… Para? Para to po angielsku steam. Jak Steam to oczywiście Valve. A skoro Valve, to niechybnie chodzi o Half-Life 3!
To nie pierwszy raz, gdy Keighley zdaje się celowo prowokować społeczność subtelnymi sugestiami. Przypomnijmy tylko ubiegły rok, gdy Kanadyjczyk zaprezentował swoje konto na Steamie z zaledwie jedną grą obecną na liście życzeń. To w połączeniu z doniesieniami leakerów sprawiło, iż wszyscy uwierzyli w niechybną zapowiedź HL3. Jak wiemy, do tej nie doszło. Jakiś czas później organizator Summer Game Fest wrzucił mgliste zdjęcie, gdzie, jeżeli tylko chcieliśmy, mogliśmy dopatrzeć się budowli przypominającej half-life’ową Cytadelę. Niemniej i w tym wypadku nie przełożyło się to na żadne konkrety.
Nie ma zresztą co ukrywać – prawdopodobnie także i tym razem nic nie wskazuje na to, byśmy mieli zobaczyć Half-Life 3 już na Summer Game Fest 2026. Nawet insiderzy twierdzą, że Valve nie ma zamiaru niczego ogłaszać. Bardziej prawdopodobne, że Keighleyowi chodziło o zupełnie inną grę. Albo nawet nie, bo przecież wzlatująca para może po prostu symbolizować rozgrzane do czerwoności oczekiwania. Pola do analiz jest sporo, ale na pewno nie stawialibyśmy domów na to, że już za chwilę doświadczymy zwieńczenia opowieści o Gordonie Freemanie.