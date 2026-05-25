Half-Life 3 na Summer Game Fest? Jeden gif wystarczył, by rozgrzać graczy

Maciej Petryszyn
2026/05/25 11:10
Wyobraźnia graczy bywa zaskakująca. Okazuje się, że nawet niewinny z pozoru gif może zostać odebrany jako zapowiedź czegoś wielkiego.

Z takim przypadkiem mamy do czynienia tutaj. A w centrum wszystkiego znalazł się Geoff Keighley.

Geoff Keighley i Half-Life 3
Geoff Keighley znowu posądzany o leakowanie Half-Life 3

Słynny kanadyjski dziennikarz stara się budować hype przed nadchodzącym Summer Game Fest 2026. Z tego tez powodu opublikował on w mediach społecznościowych nowy wpis. – Summer Game Fest będzie streamowane na żywo w rozdzielczości 4K i w 60 FPS-ach z Dolby Theatre w Hollywood – zakomunikował 47-latek. Jednocześnie chwilę później sam odpowiedział na swój post, dodając gif z parą wydobywającą się miejskiej kanalizacji. Ale zaraz, zaraz… Para? Para to po angielsku steam. Jak Steam to oczywiście Valve. A skoro Valve, to niechybnie chodzi o Half-Life 3!

To nie pierwszy raz, gdy Keighley zdaje się celowo prowokować społeczność subtelnymi sugestiami. Przypomnijmy tylko ubiegły rok, gdy Kanadyjczyk zaprezentował swoje konto na Steamie z zaledwie jedną grą obecną na liście życzeń. To w połączeniu z doniesieniami leakerów sprawiło, iż wszyscy uwierzyli w niechybną zapowiedź HL3. Jak wiemy, do tej nie doszło. Jakiś czas później organizator Summer Game Fest wrzucił mgliste zdjęcie, gdzie, jeżeli tylko chcieliśmy, mogliśmy dopatrzeć się budowli przypominającej half-life’ową Cytadelę. Niemniej i w tym wypadku nie przełożyło się to na żadne konkrety.

Nie ma zresztą co ukrywać – prawdopodobnie także i tym razem nic nie wskazuje na to, byśmy mieli zobaczyć Half-Life 3 już na Summer Game Fest 2026. Nawet insiderzy twierdzą, że Valve nie ma zamiaru niczego ogłaszać. Bardziej prawdopodobne, że Keighleyowi chodziło o zupełnie inną grę. Albo nawet nie, bo przecież wzlatująca para może po prostu symbolizować rozgrzane do czerwoności oczekiwania. Pola do analiz jest sporo, ale na pewno nie stawialibyśmy domów na to, że już za chwilę doświadczymy zwieńczenia opowieści o Gordonie Freemanie.

Źródło:https://www.thegamer.com/geoff-keighley-steam-gif-half-life-3/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Thadrion
Gramowicz
Dzisiaj 12:11

oho, zaczynają się większe imprezy, to powracają tradycyjne szamańskie rytuały przewidujące nadejście HL3.  Ostatnio na jednym portalu growym zaczęły się pojawiać artykuły

"184 dni do premiery GTA VI. [Tytuł]"

"183 dni do premiery GTA VI. [Tytuł]"

dojechali do 180 i na razie przestali xD 

Mam nadzieję, że tutaj zachowacie poziom i jak już największa premiera w historii gamingu stanie się faktem, to nie zalejecie nas artykułami "gracz policzył ziarna piasku na plaży", "gracz policzył drzewa na mapie i odkrył sekretną zapowiedź HL3".

Veruson
Gramowicz
Dzisiaj 11:26

Skojarzenie pary z HL3 xD, zadziwiające…

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:26
wolff01 napisał:

Kolejny TGA, kolejne plotki o HL3. I tak w kółko. A gość może już na tym etapie trollować dla beki. Nie wiem zresztą czy on jest jeszcze wiarygodny. Po "sukcesie" Highguard chyba trochę stracił na swojej reputacji...

Ja wychodzę z założenia, że plotki są tylko plotkami, nie ma się co nimi emocjonować. Zresztą pamiętajmy, co było rok temu, wszędzie były przecieki, że na GOTY ogłoszą HL3. I co? Nikt o grze nie wspomniał. No, ale zapewne ktoś miał bekę z oczekujących na jakieś newsy.




