Cronos: Lazarus zmierza na Summer Game Fest 2026? W sieci pojawił się pierwszy rzekomy screen

Przeciek sugeruje, że Bloober Team może szykować rozszerzenie do Cronos: The New Dawn, a nie pełnoprawny sequel.

Do sieci trafił pierwszy obraz, który ma przedstawiać niezapowiedziane jeszcze Cronos: Lazarus. Choć Bloober Team nie potwierdziło istnienia projektu, przeciek wywołał spore zainteresowanie wśród fanów polskiego studia. Jest to już druga plotka na temat projektu w ciągu ostatnich dni. Cronos: Lazarus – możliwe rozszerzenie do Cronos: The New Dawn Za ujawnienie grafiki odpowiada insider działający pod pseudonimem „intercelluar”. To ta sama osoba, która wcześniej miała poprawnie ujawnić informacje dotyczące Rayman Legends Retold. Według źródła przedstawiony materiał pochodzi z projektu o nazwie Cronos: Lazarus. Sam screen nie zdradza zbyt wiele, jednak prezentowana lokacja oraz stylistyka bardzo mocno przypominają wydane we wrześniu 2025 roku Cronos: The New Dawn. Z tego powodu pojawiły się spekulacje, że nie chodzi o pełnoprawną kontynuację, lecz dodatek lub większe rozszerzenie rozwijające historię i świat znany z podstawowej wersji gry. Wczytywanie ramki mediów.

Taka możliwość wydaje się całkiem prawdopodobna. Od premiery Cronos: The New Dawn minął niespełna rok, dlatego stworzenie pełnoprawnego sequela w tak krótkim czasie byłoby dużym wyzwaniem. Znacznie bardziej realnym scenariuszem jest przygotowanie fabularnego DLC, które wykorzysta istniejące fundamenty produkcji.

GramTV przedstawia:

Dodatkowego znaczenia przeciekowi dodaje fakt, że Bloober Team znajduje się wśród firm, które pojawią się podczas Summer Game Fest 2026. Wydarzenie rozpocznie się 5 czerwca, dlatego wiele osób zakłada, że właśnie wtedy może dojść do oficjalnej prezentacji projektu. Na razie warto jednak zachować ostrożność. Pojedynczy screen nie stanowi potwierdzenia istnienia gry, a sam insider – mimo wcześniejszych trafnych informacji – nie jest nieomylny. Do czasu oficjalnego komunikatu ze strony Bloober Team wszystkie doniesienia należy traktować wyłącznie jako niepotwierdzone plotki. Jeżeli jednak przeciek okaże się prawdziwy, fani Cronos: The New Dawn mogą wkrótce otrzymać powód do powrotu do mrocznego uniwersum stworzonego przez polskie studio.