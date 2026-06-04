Final Fantasy 7 Remake Part 3 na Summer Game Fest 2026? Insider twierdzi, że gra pojawi się na pokazie

Nowe informacje sugerują, że Square Enix może wreszcie zaprezentować finał trylogii remake'ów już podczas najbliższego Summer Game Fest.
Do rozpoczęcia Summer Game Fest 2026 pozostały zaledwie godziny, a w sieci pojawiają się kolejne doniesienia dotyczące potencjalnych zapowiedzi. Jedna z najciekawszych plotek dotyczy długo wyczekiwanego zwieńczenia trylogii remake'ów kultowego RPG-a.
Final Fantasy 7 Remake Part 3 ma zostać pokazane podczas Summer Game Fest
Jeżeli doniesienia okażą się prawdziwe, byłaby to pierwsza większa prezentacja projektu od dłuższego czasu. Square Enix nadal nie ujawniło oficjalnego tytułu trzeciej części serii zapoczątkowanej przez Final Fantasy VII Remake i kontynuowanej przez Final Fantasy VII Rebirth.
GramTV przedstawia:
W ostatnich miesiącach pojawiły się jednak sygnały sugerujące, że produkcja znajduje się na zaawansowanym etapie rozwoju. Według wcześniejszych wypowiedzi twórców reżyser gry ukończył już ponad 40 pełnych przejść kampanii, co może wskazywać, że zespół skupia się obecnie głównie na dopracowywaniu i testowaniu zawartości.
Dodatkowo ma to być pierwsza odsłona remake'owej trylogii, która zadebiutuje jednocześnie na wszystkich głównych platformach, co znacząco zwiększa zainteresowanie projektem.
Na oficjalne potwierdzenie trzeba jednak jeszcze poczekać. Jeśli przeciek Nate'a okaże się trafny, gracze mogą zobaczyć pierwsze materiały z finału historii już podczas Summer Game Fest 2026.
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