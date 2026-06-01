Jedna z najładniejszych nadchodzących gier doczeka się prezentacji. Potwierdzono pokaz na Summer Game Fest

Radosław Krajewski
2026/06/01 11:50
To duchowy spadkobierca serii Uncharted.

Jedną z pierwszych gier oficjalnie potwierdzonych na tegoroczne Summer Game Fest jest Blood Message, widowiskowa produkcja akcji przygotowywana przez studio 24 Entertainment, znane przede wszystkim z gry Naraka: Bladepoint. Nowy materiał z tytułu zostanie zaprezentowany podczas transmisji wydarzenia, które odbędzie się 5 czerwca o godzinie 23:00 czasu polskiego.

O Blood Message zrobiło się głośno już rok temu, gdy twórcy po raz pierwszy pokazali grę szerszej publiczności. Wówczas wielu graczy zwrócili uwagę na podobieństwa do serii Uncharted. Chodziło przede wszystkim o filmowy charakter rozgrywki, dynamiczne sekwencje akcji oraz duży nacisk na widowiskową narrację.

Po dwunastu miesiącach od pierwszej prezentacji produkcja ponownie pojawi się na scenie Summer Game Fest. Twórcy nie ujawnili jeszcze wszystkich szczegółów dotyczących projektu, ale wiele wskazuje na to, że podczas pokazu poznamy platformy docelowe. Wiadomo już, że gra zmierza na konsole, dlatego bardzo prawdopodobne jest ogłoszenie wersji na PlayStation 5.

Bębny wciąż grzmią ze ścian.

Krew na ostrzu jeszcze nie wyschła.

A jednak droga do domu leży przed nami.

Blood Message pojawi się na Summer Game Fest w ten piątek.

Blood Message określane jest jako jednoosobowa gra akcji z elementami przygodowymi. Studio zapowiada epicką i niezwykle filmową przygodę osadzoną w starożytnych Chinach, w schyłkowym okresie dynastii Tang. Dotychczasowe materiały sugerują, że twórcy stawiają zarówno na spektakularne starcia, jak i rozbudowaną warstwę fabularną.

Ostatnie lata pokazują, że chińskie studia coraz śmielej zaznaczają swoją obecność na światowym rynku. Sukces Black Myth: Wukong oraz rosnące zainteresowanie nadchodzącym Phantom Blade Zero sprawiły, że gracze znacznie uważniej przyglądają się nowym produkcjom powstającym w Państwie Środka. Blood Message ma szansę dołączyć do grona gier, które potwierdzą wysoką jakość tamtejszych zespołów deweloperskich.

Źródło:https://www.pushsquare.com/news/2026/06/blood-message-brings-uncharted-like-action-to-summer-game-fest

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

