Jedna z najładniejszych nadchodzących gier doczeka się prezentacji. Potwierdzono pokaz na Summer Game Fest

Jedną z pierwszych gier oficjalnie potwierdzonych na tegoroczne Summer Game Fest jest Blood Message, widowiskowa produkcja akcji przygotowywana przez studio 24 Entertainment, znane przede wszystkim z gry Naraka: Bladepoint. Nowy materiał z tytułu zostanie zaprezentowany podczas transmisji wydarzenia, które odbędzie się 5 czerwca o godzinie 23:00 czasu polskiego.

O Blood Message zrobiło się głośno już rok temu, gdy twórcy po raz pierwszy pokazali grę szerszej publiczności. Wówczas wielu graczy zwrócili uwagę na podobieństwa do serii Uncharted. Chodziło przede wszystkim o filmowy charakter rozgrywki, dynamiczne sekwencje akcji oraz duży nacisk na widowiskową narrację.