Guild Wars 3 doczeka się wielkiej zapowiedzi? Twórcy opublikowali tajemnicze wideo

Gra mogłaby zostać oficjalnie ogłoszona na Summer Game Fest.

ArenaNet opublikowała w mediach społecznościowych enigmatyczną zapowiedź, która może zwiastować jedną z najważniejszych prezentacji w historii marki. Wszystko wskazuje na to, że więcej szczegółów poznamy już podczas Summer Game Fest 2026. Guild Wars 3 zostanie wkrótce zapowiedziane? Na oficjalnych profilach Guild Wars pojawił się krótki komunikat zawierający słowa: „Wiatr się wzmaga. Świat się zmienia. Bądź gotowy”. Do wpisu dołączono tajemniczy materiał wideo prezentujący animowane grafiki koncepcyjne utrzymane w klimacie fantasy. Najważniejszym elementem teasera okazała się jednak data 5 czerwca 2026 roku, czyli dzień transmisji Summer Game Fest.

Od momentu publikacji nagrania społeczność natychmiast zaczęła zastanawiać się, czy ArenaNet przygotowuje grunt pod ogłoszenie Guild Wars 3. Choć deweloper nie potwierdził tych przypuszczeń, nie zrobił też nic, by je ostudzić. Wczytywanie ramki mediów. Redakcja PC Gamer zwróciła się do studia z pytaniem, czy tajemnicza zapowiedź dotyczy właśnie trzeciej odsłony popularnej serii MMO. Odpowiedź była bardzo krótka i ArenaNet ograniczyło się do klasycznego „bez komentarza”. Taka reakcja tylko podsyciła spekulacje. Gdyby chodziło o standardową aktualizację lub mniejsze rozszerzenie, studio mogłoby łatwiej zarządzać oczekiwaniami graczy. Tymczasem deweloperzy pozostawili społeczność bez jakichkolwiek wskazówek.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za większym projektem jest sposób prowadzenia kampanii promocyjnej. Teaser został opublikowany zarówno na profilach Guild Wars, jak i Guild Wars 2. Co więcej, najnowszy dodatek do Guild Wars 2 wciąż otrzymuje nową zawartość, dlatego część fanów uważa, że ogłoszenie kolejnego rozszerzenia nie wymagałoby aż tak szeroko zakrojonej akcji marketingowej. Warto jednak pamiętać, że zapowiedź nie musi oznaczać bezpośredniej kontynuacji serii. Wśród teorii pojawiają się także głosy sugerujące, że ArenaNet może pracować nad spin-offem osadzonym w uniwersum Guild Wars. Spekulacje tego typu nie są całkowicie bezpodstawne. Jeszcze w październiku 2024 roku użytkownicy SteamDB zauważyli projekt o nazwie „Lion's Arch: GuildWars Arena (Private Playtest)”. Serwis Massively Overpowered powiązał go z wcześniejszymi ofertami pracy publikowanymi przez NCSoft, które sugerowały rozwój kolekcjonerskiej gry karcianej osadzonej w świecie Guild Wars. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy wspomniany projekt nadal znajduje się w produkcji i czy ma jakikolwiek związek z obecnym teaserem. Pewne jest jedynie to, że ArenaNet celowo buduje atmosferę tajemnicy przed Summer Game Fest 2026.

