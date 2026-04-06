Sony przejmuje Cinemersive Labs. Nowy poziom realizmu dzięki AI

Mimo niedawnych zamknięć studiów takich jak Bluepoint Games czy Dark Outlaw Games, Sony Interactive Entertainment nie zwalnia tempa w obszarze fuzji i przejęć. Gigant ogłosił właśnie zakup brytyjskiej firmy Cinemersive Labs, która dołączy do elitarnej grupy Visual Computing Group.

Sony – nowa inicjatywa japońskiego producenta

Cinemersive Labs to zespół znany z głębokiej wiedzy w zakresie wizji komputerowej oraz uczenia maszynowego. Sony planuje wykorzystać ich technologie do ulepszania oprawy wizualnej w grach w czasie rzeczywistym, optymalizacji technik renderowania, co ma pozwolić na uzyskanie niespotykanej dotąd wierności obrazu oraz rozwoju technologii AI, które mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki postrzegamy grafikę 3D.