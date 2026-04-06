Sony przejmuje Cinemersive Labs. Nowy poziom realizmu dzięki AI

Mikołaj Berlik
2026/04/06 10:00
Co to oznacza?

Mimo niedawnych zamknięć studiów takich jak Bluepoint Games czy Dark Outlaw Games, Sony Interactive Entertainment nie zwalnia tempa w obszarze fuzji i przejęć. Gigant ogłosił właśnie zakup brytyjskiej firmy Cinemersive Labs, która dołączy do elitarnej grupy Visual Computing Group.

Cinemersive Labs to zespół znany z głębokiej wiedzy w zakresie wizji komputerowej oraz uczenia maszynowego. Sony planuje wykorzystać ich technologie do ulepszania oprawy wizualnej w grach w czasie rzeczywistym, optymalizacji technik renderowania, co ma pozwolić na uzyskanie niespotykanej dotąd wierności obrazu oraz rozwoju technologii AI, które mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki postrzegamy grafikę 3D.

W wyniku przejęcia zespół Cinemersive Labs dołączy do grupy Visual Computing Group (VCG) firmy Sony Interactive Entertainment i będzie wspierał nasze szeroko zakrojone działania na rzecz rozwoju najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie przetwarzania obrazu w grach. Obejmuje to wykorzystanie uczenia maszynowego do ulepszania grafiki w grach, udoskonalania technik renderowania oraz zapewniania graczom jeszcze wyższego poziomu wierności obrazu.

Choć kwota transakcji pozostaje tajemnicą, dotychczasowe osiągnięcia Cinemersive Labs robią wrażenie. Firma specjalizuje się m.in. w konwersji zwykłych zdjęć na wolumetryczne modele 3D przy użyciu sztucznej inteligencji oraz w tworzeniu wideo VR z pełną swobodą ruchu (6DoF).

Przejęcie to natychmiast wywołało falę spekulacji na temat nadchodzącej konsoli nowej generacji. Ostatnie plotki powodują wątpliwości co do prac nad PlayStation 6, jednak premiera konsoli jest wciąż przewidywana na 2027 rok. Z nieoficjalnych doniesień wiemy, że konsola ma wspierać AMD FSR 5 oraz nową generację autorskiego rozwiązania Sony – PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). W planach ma być również wariant handheld.

Źródło:https://gamingbolt.com/sony-acquires-cinemersive-labs-to-unlock-new-levels-of-visual-fidelity-for-players

