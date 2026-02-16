PlayStation 6 dopiero w 2029 roku? Sony może opóźnić premierę next-genowej konsoli

Debiut nowego PlayStation może zostać znacząco opóźniony.

Dopiero co informowaliśmy, że PlayStation 6 nie skorzysta z pełnej architektury RDNA 5 od AMD, a teraz pojawiły się nowe niepokojące informacje o next-genowej konsoli od Sony. Według najnowszych doniesień japońska korporacja rozważa opóźnienie premiery kolejnego PlayStation. Powodem mają być rosnące ceny i ograniczona dostępność pamięci, które już teraz odczuwalne są w całym sektorze technologicznym. Jeśli informacje się potwierdzą, PlayStation 6 może trafić na rynek dopiero w 2029 roku. PlayStation 6 z premierą dopiero w 2026 roku? Problemy z dostawami pamięci nie są niczym nowym. W ostatnich miesiącach skutkowały one między innymi podwyżkami cen kart graficznych oraz wycofywaniem części modeli z produkcji. Teraz jednak konsekwencje mają dotknąć również rynek konsol, co może wpłynąć na harmonogram debiutu nowej platformy Sony.

W najnowszym raporcie Bloomberga sugeruje się, że PS6 miałoby przez to zostać znacząco opóźnione. Tym samym premiery możemy oczekiwać nie w 2027 roku, ale nawet w 2029 roku. Osoby zaznajomione z planami firmy twierdzą, że Sony rozważa przesunięcie premiery kolejnej konsoli PlayStation na 2028, a nawet 2029 rok. Warto również wspomnieć, że według wcześniejszych plotek PlayStation 6 ma zaoferować aż 30 GB pamięci GDDR7. Przez problemy z produkcją kości RAM, Sony musi zadbać o odpowiednie zaopatrzenie się w RAM-y, aby wyprodukować odpowiednią liczbę konsol na premierę. To właśnie przez ten czynnik opóźnienie premiery konsoli jest realne.

To nie jedyna firma, która analizuje skutki rosnących kosztów pamięci. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Nintendo również bierze pod uwagę zmiany cenowe w przyszłości, choć na razie nie zapadły żadne ostateczne decyzje. Firma planuje podwyższyć cenę Nintendo Switch 2 i to jeszcze w tym roku. Źródła znające plany Nintendo wskazują, że firma rozważa także podniesienie ceny Switcha 2 w 2026 roku. Producenci sprzętu już wcześniej sygnalizowali, że ceny pamięci będą mieć wpływ na ich strategie. Nintendo zapowiadało ostrożne podejście do ustalania ceny kolejnej konsoli, natomiast Sony utrzymuje, że dostępność PlayStation 5 pozostanie stabilna co najmniej do końca sezonu świątecznego 2026 roku.

