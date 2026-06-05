God of War Laufey nie wymaga znajomości poprzednich części. Sony stawia jednak jeden warunek

Mimo wszystko lepiej znać poprzednie przygody Kratosa.

Podczas ostatniego pokazu State of Play zapowiedziano God of War Laufey, czyli trzecią odsłonę nordyckiej sagi przygotowywanej przez studio Santa Monica. Nowa produkcja nie będzie prequelem, lecz kolejnym rozdziałem historii, którego wydarzenia rozgrywają się równolegle do pierwszej części nordyckiej trylogii. Sony przekonuje jednak, że nową grę będzie można ukończyć bez wcześniejszej znajomości serii. God of War Laufey – Sony zapewnia, że nowa gra nie będzie wymagała znajomości przygód Kratosa Na oficjalnej stronie PlayStation pojawiła się sekcja FAQ poświęcona nadchodzącej produkcji. Firma podkreśla w niej, że God of War Laufey zostało zaprojektowane w taki sposób, aby mogli się nim cieszyć zarówno wieloletni fani marki, jak i osoby, które dopiero rozpoczynają przygodę z uniwersum. Jednocześnie Sony przyznaje, że znajomość wcześniejszych odsłon pozwoli lepiej zrozumieć świat przedstawiony oraz relacje między bohaterami.

Aby w pełni docenić świat i postacie, gracze powinni zagrać zarówno w God of War (2018), jak i God of War Ragnarok. Obie gry są dostępne na konsolach PlayStation 5 i PlayStation 4, a także na komputerach PC. Choć Sony zapewnia, że nowa odsłona będzie przystępna dla nowych odbiorców, wiele wskazuje na to, że wcześniejsze części odegrają istotną rolę w budowaniu emocjonalnego kontekstu fabuły. Główną bohaterką gry będzie Faye, znana również jako Laufey, której podróż przez zaświaty bogów zwane Everwhen ma stanowić centralny punkt opowieści.

GramTV przedstawia:

Znajomość relacji łączącej ją z Kratosem i Atreusem może okazać się szczególnie ważna dla pełnego odbioru historii. To właśnie więzi rodzinne były fundamentem wydarzeń przedstawionych w God of War z 2018 roku i jednym z najważniejszych motywów fabularnych w Ragnaroku. Osoby, które chciałyby przygotować się do premiery w możliwie najlepszy sposób, mogą rozważyć również powrót do starszych części serii osadzonych w mitologii greckiej. Nie są one tak istotne dla zrozumienia wydarzeń w God of War Laufey jak produkcje z nordyckiej ery, jednak pozwalają lepiej poznać historię Kratosa i ewolucję całego uniwersum. Dodatkowo starsze gry mogą pomóc docenić bardziej dynamiczny i akrobatyczny styl walki nowej bohaterki, który wyróżnia ją na tle dotychczasowych protagonistów serii. God of War Laufey nie ma wyznaczonej daty premiery. Według insiderów debiutu gry mielibyśmy spodziewać się już na początku 2027 roku wyłącznie na PlayStation 5.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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