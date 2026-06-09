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Halo na State of Play? Microsoft miał zmienić zdanie ku frustracji Sony

Maciej Petryszyn
2026/06/09 14:30
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Podczas tygodnia pokazów własnymi prezentacjami mogły pochwalić się i Sony, i Microsoft. Kto wypadł lepiej?

Zdania oczywiście są podzielone. Wydaje się jednak, że więcej akurat w tej kwestii przemawia za Zielonymi.

Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved

Halo na pokazie Sony? Podobno tak miało być

Czy mogło być inaczej? Pod pewnymi względami na pewno tak, o czym wspomina Game Business. Według nieoficjalnych informacji podane przez to źródło według pierwotnych założeń Halo: Campaign Evolved miało zostać zaprezentowane właśnie podczas State of Play. Mowa tutaj o nowej odsłonie legendarnego cyklu Microsoftu, która miała być jednocześnie remake’em odsłony pierwszej, czyli Halo: Combat Evolved. Gdyby to Sony obwieściło światu datę premiery kolejnych przygód Master Chiefa, byłoby to z pewnością zdarzenie niebanalne. Ale też mocno uderzające samego XBOXA, który podobno ma ponownie przemyśleć kwestię ekskluzywności.

GramTV przedstawia:

Wtedy jednak miała pojawić się niespodziewana decyzja o wycofaniu trailera ze State of Play, co według nieoficjalnych informacji miało mocno sfrustrować przedstawicieli Sony. Ostatecznie zwiastun pojawił się na XBOX Game Showcase 2026, będąc trzecim materiałem po wcześniejszych pokazach Gears of War: E-Day oraz Fable. Oczywiście doniesienia te nie zostały potwierdzone przez żadną ze stron, niemniej w oczy rzuca się jeden istotny szczegół. Otóż film, który przygotował Microsoft, by promować nowe Halo, zaczyna się od komunikatu, iż fragmenty rozgrywki zostały zarejestrowane na PlayStation 5 PRO.

Halo: Campaign Evolved trafi na rynek 28 lipca 2026 roku, ukazując się równocześnie na PC, PlayStation 5 oraz XBOX Series X/S. To pierwsza gra o Master Chiefie od czasu wydanego jeszcze w 2021 roku Halo Infinite. Jeżeli jednak zastanawiacie się, czy was komputer udźwignie tytuł stworzony na Unreal Engine, to już teraz możecie sprawdzić jego wymagania sprzętowe.

Źródło:https://twistedvoxel.com/report-claims-xbox-pulled-halo-campaign-evolved-trailer-from-sony-state-of-play-allegedly-frustrating-playstation/

Tagi:

News
Sony
Microsoft
PlayStation
Halo
PlayStation 5
Xbox
State of Play
Halo Studios
Halo: Campaign Evolved
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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