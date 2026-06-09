Halo na State of Play? Microsoft miał zmienić zdanie ku frustracji Sony

Podczas tygodnia pokazów własnymi prezentacjami mogły pochwalić się i Sony, i Microsoft. Kto wypadł lepiej?

Zdania oczywiście są podzielone. Wydaje się jednak, że więcej akurat w tej kwestii przemawia za Zielonymi.

Halo na pokazie Sony? Podobno tak miało być

Czy mogło być inaczej? Pod pewnymi względami na pewno tak, o czym wspomina Game Business. Według nieoficjalnych informacji podane przez to źródło według pierwotnych założeń Halo: Campaign Evolved miało zostać zaprezentowane właśnie podczas State of Play. Mowa tutaj o nowej odsłonie legendarnego cyklu Microsoftu, która miała być jednocześnie remake’em odsłony pierwszej, czyli Halo: Combat Evolved. Gdyby to Sony obwieściło światu datę premiery kolejnych przygód Master Chiefa, byłoby to z pewnością zdarzenie niebanalne. Ale też mocno uderzające samego XBOXA, który podobno ma ponownie przemyśleć kwestię ekskluzywności.