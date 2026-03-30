PlayStation 6 może kosztować około 2600 zł. Nowe plotki o konsoli następnej generacji

Znany informator KeplerL2 ujawnił szacunkowy koszt podzespołów (BOM) nadchodzącego PlayStation 6. Według jego danych, wyprodukowanie jednej sztuki konsoli ma kosztować około 760 USD. Oznacza to, że cena detaliczna na poziomie 699 USD będzie wymagała od Sony „rozsądnej dopłaty” do każdego sprzedanego egzemplarza.

PlayStation 6: Cena 699 USD możliwa, ale pod jednym warunkiem

BOM obejmuje szybki dysk SSD 1 TB Gen 5, ale – co nie jest zaskoczeniem po PS5 Pro – brak napędu optycznego. KeplerL2 stawia ważne pytanie: czy Sony w ogóle zdecyduje się na dopłacanie do sprzętu, skoro Xbox (w tradycyjnym rozumieniu) przestał być bezpośrednią konkurencją? Trudno oczekiwać, że PS6 będzie tańsze niż PS5 Pro, które od 2 kwietnia 2026 roku ma kosztować 899 USD (ponad 3300 zł).