Zaloguj się lub Zarejestruj

PlayStation 6 może kosztować około 2600 zł. Nowe plotki o konsoli następnej generacji

Mikołaj Berlik
2026/03/30 14:00
0
0

Co wpłynie na cenę nowego urządzenia od Sony?

Znany informator KeplerL2 ujawnił szacunkowy koszt podzespołów (BOM) nadchodzącego PlayStation 6. Według jego danych, wyprodukowanie jednej sztuki konsoli ma kosztować około 760 USD. Oznacza to, że cena detaliczna na poziomie 699 USD będzie wymagała od Sony „rozsądnej dopłaty” do każdego sprzedanego egzemplarza.

PlayStation 6: Cena 699 USD możliwa, ale pod jednym warunkiem

BOM obejmuje szybki dysk SSD 1 TB Gen 5, ale – co nie jest zaskoczeniem po PS5 Pro – brak napędu optycznego. KeplerL2 stawia ważne pytanie: czy Sony w ogóle zdecyduje się na dopłacanie do sprzętu, skoro Xbox (w tradycyjnym rozumieniu) przestał być bezpośrednią konkurencją? Trudno oczekiwać, że PS6 będzie tańsze niż PS5 Pro, które od 2 kwietnia 2026 roku ma kosztować 899 USD (ponad 3300 zł).

GramTV przedstawia:

Podczas gdy Sony umacnia swoją pozycję lidera konsolowego, Microsoft pod wodzą nowej CEO Gaming, Ashy Sharmy (która zastąpiła Phila Spencera w lutym), szykuje rewolucję pod nazwą Project Helix. Project Helix ma być urządzeniem typu "PC-Console Hybrid", działającym na systemie Windows i oferującym dostęp zarówno do gier z Xboxa, jak i Steama. Plotki sugerują, że nowa konsola Microsoftu może być o 25% szybsza od PS6, ale jej cena prawdopodobnie przekroczy barierę 1000 USD (mówi się o przedziale 999–1200 USD).

Warto przypomnieć, że obie konsole celują w premierę pod koniec 2027 roku, o ile trwający kryzys na rynku pamięci nie wymusi dalszych opóźnień. Jeśli prognozy się sprawdzą, następna generacja może ostatecznie przenieść granie konsolowe do kategorii dóbr luksusowych.

Źródło:https://gamingbolt.com/ps6-could-still-cost-699-with-reasonable-subsidy-bill-of-materials-estimated-at-760-rumor

Tagi:

News
Sony
cena
konsole
PlayStation
konsola
Sony Interactive Entertainment
PlayStation 6
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112