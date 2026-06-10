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Społeczność Destiny 2 upokorzyła Marathon. Protest przy okazji ostatniej aktualizacji

Maciej Petryszyn
2026/06/10 14:30
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Stało się. Destiny 2 otrzymało ostatnią w swojej historii aktualizację, co oznacza, że powoli tytuł będzie odchodzić do lamusa.

Monument Triumfu trafił już do gry. A społeczność w ostatnim zrywie postarała się pokazać, co myśli o decyzji o zakończeniu wsparcia.

Destiny 2
Destiny 2

Destiny 2 zmiażdżyło Marathon

Już od kilku tygodni fani Destiny 2 deklarowali udział w swoistym proteście. W jego ramach chcieli oni wyrazić swoje niezadowolenie – z jednej strony wynikające z faktu, że Destiny 2 nie dostanie już nowych treści, a z drugiej dlatego, że Bungie i Sony postanowiły przesunąć deweloperów do prac nad Marathonem. Wspomniany extraction shooter 3 miesiące po premierze nadal ma ogromne problemy z wzbudzeniem zainteresowania, a entuzjazm po niedawnej premierze 2. sezonu oraz darmowym weekendzie powoli opada. Co dobitnie pokazują również najświeższe statystyki, w ramach których tegoroczna premiera Bungie wypada o wiele gorzej niż drugie Destiny.

GramTV przedstawia:

Ale po kolei. Nowy sezon i darmowy okres sprawiły, że w Marathon jednocześnie bawiło się nawet 40,5 tysiąca osób, co było najlepszym wynikiem od końcówki marca. Ale to nic! W okresie około premiery Destiny 2: Monument Triumfu, czyli wspomnianej ostatniej aktualizacji, w 9-letnią grę w tym samym momencie grało blisko 168 tysięcy użytkowników! W ten sposób w ostatniej dobie MMO FPS zajął 8. miejsce na liście najpopularniejszych gier na Steamie. W tym samym czasie Marathon bujał się w okolicach peaku na poziomie ok. 20 tysięcy, co było wynikiem ponad 8-krotnie gorszym!

Destiny 2 zmiażdżyło Marathon, Społeczność Destiny 2 upokorzyła Marathon. Protest przy okazji ostatniej aktualizacji

Warto też wspomnieć, że statystyki te prawie na pewno nie oddają skali. Wszak lwia część społeczności Destiny 2 to konsolowcy, podczas gdy w przypadku Marathonu główną bazę stanowią PC-owcy. Wydaje się więc, że dysproporcja pomiędzy obiema produkcjami Bungie może być jeszcze większa. Jeżeli zatem fani drugiego Destiny chcieli coś zamanifestować producentowi i wydawcy, to zdecydowanie im się to udało. Trudno jednak zakładać, by nagle decyzja Sony miała zostać zmieniona. Także w kontekście braku podjęcia prac nad Destiny 3.

Źródło:https://insider-gaming.com/destiny-2-fans-break-marathons-peak-player-count-in-final-update/

Tagi:

News
Sony
Bungie
Destiny 2
społeczność
zakończenie
Marathon
koniec wsparcia
Destiny 2: Monument of Triumph
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
4
Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 15:04
Kropa napisał:

Peak D2 to 315k, tak wiec 168k przebilo. Trzeba pamietac jednak ze czesc z osob ktore graja regularnie w Marathon to gracze wlasnie D2 z ktorych pewnie wielu sie wczoraj zalogowalo z czystej nostalgii.

To tylko "na oko". Nadal to za mało, aby mówić o faktycznym wpływie na Sony, chyba że po stronie konsolowej było więcej niż rzekomy stosunek 4:1 (konsole:PC). 

Jeśli mam powiedzieć szczerze, to z mojej perspektywy wielu lat grania w Destiny... to chyba tylko dość niewielka liczba osób z moich znajomych wczoraj zalogowała się do gry. Na ile to efekt "wtorku", a na ile efekt "nie chce mi się" - nie wiem. Prawda jest taka, że ci, którzy grają w Marathon życzą, aby Destiny 3 jednak powstało. Na odwrót tego nie ma. Powiem więcej - życzą Marathonowi śmierci.

Po kiego ch... szczujemy jednych na drugich? Nie wiem. Z mojej perspektywy to jest wspólna walka - Destiny 3 powinno powstać, a Marathon również powinien pomóc Bungie iść dalej z różnymi projektami. Już nie mówiąc, że te fanbazy w dużym stopniu się przecinają.

Kropa
Gość
Dzisiaj 14:54
Muradin_07 napisał:

Ej no, ale mówienie o upokorzeniu biorąc pod uwagę wieloletni fanbase gry oraz to, że gra sama w sobie jest F2P jest co najmniej śmieszne w stosunku do niszowego gatunku jakim jest Extraction Shooter.

Inna sprawa, że ostatecznie nawet nie udało się dobić do połowy wyniku z premiery dodatku Lightfall na Steam. Imo z dużej chmury średni deszcz, a zasadniczo wszystkim powinno zależeć na tym, aby Bungie z obu gier wyszło na plus w stronę Destiny 3. 

Peak D2 to 315k, tak wiec 168k przebilo. Trzeba pamietac jednak ze czesc z osob ktore graja regularnie w Marathon to gracze wlasnie D2 z ktorych pewnie wielu sie wczoraj zalogowalo z czystej nostalgii.

Nogradis
Gramowicz
Dzisiaj 14:52

Nagłupszy. Tytuł. Ever.

Gratuluję?




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