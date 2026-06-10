Społeczność Destiny 2 upokorzyła Marathon. Protest przy okazji ostatniej aktualizacji

Monument Triumfu trafił już do gry. A społeczność w ostatnim zrywie postarała się pokazać, co myśli o decyzji o zakończeniu wsparcia.

Destiny 2 zmiażdżyło Marathon

Już od kilku tygodni fani Destiny 2 deklarowali udział w swoistym proteście. W jego ramach chcieli oni wyrazić swoje niezadowolenie – z jednej strony wynikające z faktu, że Destiny 2 nie dostanie już nowych treści, a z drugiej dlatego, że Bungie i Sony postanowiły przesunąć deweloperów do prac nad Marathonem. Wspomniany extraction shooter 3 miesiące po premierze nadal ma ogromne problemy z wzbudzeniem zainteresowania, a entuzjazm po niedawnej premierze 2. sezonu oraz darmowym weekendzie powoli opada. Co dobitnie pokazują również najświeższe statystyki, w ramach których tegoroczna premiera Bungie wypada o wiele gorzej niż drugie Destiny.