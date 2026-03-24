Kolejne studio znika. Sony zamyka projekt weterana Call of Duty

Maciej Petryszyn
2026/03/24 22:00
Sony zamyka studio <tu wstaw nazwę>. Po raz kolejny musimy skorzystać z tego schematu, bo okazuje się, że japoński gigant znowu wykonał cięcia kadrowe.

Tym razem padło na studio, które powstało zaledwie w ubiegłym roku. I nie zdążyło nawet wydać żadnej gry.

Kolejna ekipa z PlayStation Studios znika, choć powstawała zaledwie rok temu

Do historii przeszło więc Dark Outlaw Games. Za studiem tym stał Jason Blundell, którego spokojnie możemy nazwać weteranem marki Call of Duty. Amerykanin w przeszłości spędził wiele lat w Treyarch, a między 2016 a 2020 rokiem był nawet jednym z szefów tej ekipy i miał ogromny wpływ na rozwój uwielbianego przez wielu trybu Zombie. Potem jednak odszedł i po pewnym czasie założył Deviation Games, które zamknięto w 2024 roku – notabene również przez Sony. Niemniej wtedy Blundella już w Deviation nie było, gdyż opuścił studio 2 lat wcześniej. W 2025 roku powołał zaś do życia wspomniane Dark Outlaw Games.

DOG było częścią PlayStation Studios i jako takie pracowało nad swoim debiutanckim tytułem – ekskluzywnym dla konsoli PlayStation. Według zapowiedzi miał to być przełomowy projekt z segmentu AAA i plotkowano nawet, iż powstaje on już z myślą o PlayStation 6. Niemniej ostatecznie nigdy nie otrzymaliśmy choćby minimalnej dawki szczegółów, nie wiadomo więc, czym konkretnie rzeczone “coś” miało być. Biorąc jednak pod uwagę doświadczenia Blundella, byłoby zaskoczeniem, gdyby jego ekipa nie pracowała nad pierwszoosobową strzelanką. Całość znajdowała się dopiero na wczesnym etapie rozwoju i wiemy już, że Dark Outlaw Games nie otrzyma szansy, by rozwinąć ten projekt.

W przypadku Sony to kolejna tego typu decyzja w ostatnim czasie. Dopiero co przecież dowiedzieliśmy się o zamknięciu twórców Until Dawn Remake, Ballistic Moon. Wcześniej zaś ogromnym echem odbiło się rozwiązanie Bluepoint Games, kojarzonego przede wszystkim z Demon’s Souls Remake oraz tego, że dla graczy było głównym kandydatem do stworzenia Bloodborne Remake. Szef PlayStation Studios, Hermen Hulst, tłumaczył wówczas:

Rosnące koszty produkcji, spowolnienie wzrostu branży, zmieniające się zachowania graczy oraz szersze problemy gospodarcze sprawiają, że tworzenie gier w sposób zrównoważony staje się trudniejsze. Aby odnaleźć się w tej rzeczywistości, musimy nadal się adaptować i ewoluować. Dokładnie przyjrzeliśmy się naszej działalności, aby mieć pewność, że realizujemy obecne cele, pozostając jednocześnie w dobrej pozycji na przyszłość.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/playstation-is-closing-another-game-studio/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

