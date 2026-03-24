Kolejne studio znika. Sony zamyka projekt weterana Call of Duty

Sony zamyka studio <tu wstaw nazwę>. Po raz kolejny musimy skorzystać z tego schematu, bo okazuje się, że japoński gigant znowu wykonał cięcia kadrowe.

Tym razem padło na studio, które powstało zaledwie w ubiegłym roku. I nie zdążyło nawet wydać żadnej gry.

Kolejna ekipa z PlayStation Studios znika, choć powstawała zaledwie rok temu

Do historii przeszło więc Dark Outlaw Games. Za studiem tym stał Jason Blundell, którego spokojnie możemy nazwać weteranem marki Call of Duty. Amerykanin w przeszłości spędził wiele lat w Treyarch, a między 2016 a 2020 rokiem był nawet jednym z szefów tej ekipy i miał ogromny wpływ na rozwój uwielbianego przez wielu trybu Zombie. Potem jednak odszedł i po pewnym czasie założył Deviation Games, które zamknięto w 2024 roku – notabene również przez Sony. Niemniej wtedy Blundella już w Deviation nie było, gdyż opuścił studio 2 lat wcześniej. W 2025 roku powołał zaś do życia wspomniane Dark Outlaw Games.