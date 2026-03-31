PlayStation Mobile do zamknięcia? Kolejne zwolnienia w Sony

W tej sytuacji przedstawiciele Sony zostali poproszeni przez dziennikarzy o komentarz, ale na ten moment go nie otrzymali. Warto też wspomnieć, że większość wyżej postawionych pracowników PlayStation Mobile, według ich profili LinkedIn, nadal pełni swoje funkcje. Gdyby jednak faktycznie doszło do wycofania się Japończyków z rynku gier mobilnych, nie byłoby to żadnym zaskoczeniem. Wszak ich dotychczasowe starania na tym polu trudno uznać za zakończone sukcesem. I to mimo posiadania w portfolio tak silnych marek, jak Horizon czy też Ratchet & Clank. Pytanie tylko, jak całe zamieszanie wpłynie na wydane już MLB The Show Mobile oraz powstające Horizon Steel Frontiers i Ratchet & Clank: Ranger Rumble.

Dla Sony ewentualna likwidacja PlayStation Mobile nie byłaby pierwszą tego typu decyzją w ostatnim czasie. Dopiero co przecież zamknięto Dark Outlaw Games i to jeszcze zanim studio zdążyło w ogóle wypuścić choćby jedną grę. Wcześniej na lodzie znaleźli się również twórcy Until Dawn Remake, Ballistic Moon. Największym echem odbiło się jednak rozwiązanie Bluepoint Games, czyli twórców Demon’s Souls Remake, którzy dla wielu wydawali się głównymi kandydatami do stworzenia Bloodborne Remake.