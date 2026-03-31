PlayStation Mobile do zamknięcia? Kolejne zwolnienia w Sony

Maciej Petryszyn
2026/03/31 14:00
Ostatnie tygodnie to liczne doniesienia na temat zmian, zwolnień i zamknięć w obozie Sony. I niewykluczone, że to jeszcze nie koniec.

Pojawiły się bowiem informacje o rzekomych przetasowaniach w kolejnej sekcji PlayStation Studios. Na kogo miałoby paść tym razem?

PlayStation Mobile pójdzie do piachu?

Najnowsze informacje mogą sugerować, że Sony po kilku latach średnio udanych próby zamierza wreszcie zakończyć próby podboju rynku gier mobilnych. Pojawiły się bowiem wieści o kolejnej redukcji etatów, która ma odbywać się wewnątrz działu mobilnego PlayStation Studios. Serwis branżowy Mobilegamer.biz podaje wręcz, że około 50 pracowników z Studio Business Group straciło swoje posady, o czym wcześniej informował również Jason Schreier z Bloomberga. Ba, jeden z dotychczasowych pracowników Sony w swoim profilu w serwisie Linkedin napisał nawet, że cała mobilna odnoga PlayStation Studios została zlikwidowana.

W tej sytuacji przedstawiciele Sony zostali poproszeni przez dziennikarzy o komentarz, ale na ten moment go nie otrzymali. Warto też wspomnieć, że większość wyżej postawionych pracowników PlayStation Mobile, według ich profili LinkedIn, nadal pełni swoje funkcje. Gdyby jednak faktycznie doszło do wycofania się Japończyków z rynku gier mobilnych, nie byłoby to żadnym zaskoczeniem. Wszak ich dotychczasowe starania na tym polu trudno uznać za zakończone sukcesem. I to mimo posiadania w portfolio tak silnych marek, jak Horizon czy też Ratchet & Clank. Pytanie tylko, jak całe zamieszanie wpłynie na wydane już MLB The Show Mobile oraz powstające Horizon Steel Frontiers i Ratchet & Clank: Ranger Rumble.

Dla Sony ewentualna likwidacja PlayStation Mobile nie byłaby pierwszą tego typu decyzją w ostatnim czasie. Dopiero co przecież zamknięto Dark Outlaw Games i to jeszcze zanim studio zdążyło w ogóle wypuścić choćby jedną grę. Wcześniej na lodzie znaleźli się również twórcy Until Dawn Remake, Ballistic Moon. Największym echem odbiło się jednak rozwiązanie Bluepoint Games, czyli twórców Demon’s Souls Remake, którzy dla wielu wydawali się głównymi kandydatami do stworzenia Bloodborne Remake.

Źródło:https://www.pushsquare.com/news/2026/03/playstation-studios-mobile-push-seems-dead-as-layoff-reports-continue

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

