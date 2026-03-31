PlayStation Mobile do zamknięcia? Kolejne zwolnienia w Sony

Pojawiły się bowiem informacje o rzekomych przetasowaniach w kolejnej sekcji PlayStation Studios. Na kogo miałoby paść tym razem?
PlayStation Mobile pójdzie do piachu?
Najnowsze informacje mogą sugerować, że Sony po kilku latach średnio udanych próby zamierza wreszcie zakończyć próby podboju rynku gier mobilnych. Pojawiły się bowiem wieści o kolejnej redukcji etatów, która ma odbywać się wewnątrz działu mobilnego PlayStation Studios. Serwis branżowy Mobilegamer.biz podaje wręcz, że około 50 pracowników z Studio Business Group straciło swoje posady, o czym wcześniej informował również Jason Schreier z Bloomberga. Ba, jeden z dotychczasowych pracowników Sony w swoim profilu w serwisie Linkedin napisał nawet, że cała mobilna odnoga PlayStation Studios została zlikwidowana.
