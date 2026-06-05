Gracze tłumnie ruszyli na State of Play. Sony może świętować rekord

Tydzień growych prezentacji trwa. Zainaugurowało go jednak State of Play, które odbyło się w ostatni wtorek.

Pokaz Sony z jednej strony przybliżył nam nieco już znanych gier. A z drugiej dał szansę na pierwszy kontakt z grami nowymi.

Czerwcowe State of Play 2026 rekordowe

Czy był to pokaz udany? Wygląda na to, że tak. Anglojęzyczna transmisja na oficjalnym kanale PlayStation na YouTube wygenerowała bowiem 4,8 miliona wyświetleń. Dla porównania lutowe State of Play osiągnęło wynik o prawie 1,5 miliona wyświetleń gorszy, dobijając do pułapu 3,4 miliona. Co więcej, dane z serwisu Stream Charts wskazują, iż czerwcowe State of Play 2026 było najchętniej oglądaną edycją tego cyklu od momentu jego powstania wiosną 2019 roku. Po raz pierwszy prezentacja Sony w szczytowym momencie potrafiła przyciągnąć ponad 3 miliony widzów jednocześnie.