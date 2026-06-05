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Gracze tłumnie ruszyli na State of Play. Sony może świętować rekord

Maciej Petryszyn
2026/06/05 21:45
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Tydzień growych prezentacji trwa. Zainaugurowało go jednak State of Play, które odbyło się w ostatni wtorek.

Pokaz Sony z jednej strony przybliżył nam nieco już znanych gier. A z drugiej dał szansę na pierwszy kontakt z grami nowymi.

State of Play
State of Play

Czerwcowe State of Play 2026 rekordowe

Czy był to pokaz udany? Wygląda na to, że tak. Anglojęzyczna transmisja na oficjalnym kanale PlayStation na YouTube wygenerowała bowiem 4,8 miliona wyświetleń. Dla porównania lutowe State of Play osiągnęło wynik o prawie 1,5 miliona wyświetleń gorszy, dobijając do pułapu 3,4 miliona. Co więcej, dane z serwisu Stream Charts wskazują, iż czerwcowe State of Play 2026 było najchętniej oglądaną edycją tego cyklu od momentu jego powstania wiosną 2019 roku. Po raz pierwszy prezentacja Sony w szczytowym momencie potrafiła przyciągnąć ponad 3 miliony widzów jednocześnie.

GramTV przedstawia:

Niemniej to nie wszystko, bo średnio na 4740 unikalnych kanałach, które transmitowały pokaz, growe nowości śledziły 2,4 miliony widzów. Z tego sam tylko kanał PlayStation na YT zaangażował 848,7 tysiąca osób. To wszystko przełożyło się na prawie 4,5 miliona obejrzanych godzin. Co istotne, w przypadku każdej z tych statystyk możemy mówić o rekordzie State of Play. Niemniej warto pamiętać, że z jednej strony pokazano nam m.in. Marvel's Wolverine, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Until Dawn 2 i God of War: Laufey, a z drugiej ujawniono terminy premier Silent Hill: Townfall czy też Control Resonant. Pełne podsumowanie pokazu znajdziecie pod tym adresem.

Czerwcowe State of Play 2026 rekordowe, Gracze tłumnie ruszyli na State of Play. Sony może świętować rekord

Tymczasem to dopiero początek. Wszak już dziś czeka nas Summer Game Fest 2026, o którym możecie przeczytać więcej tutaj. Tam emocji też z pewnością nie zabraknie. I tak przez cały weekend, gdy odbędą się również Future Game Show, Xbox Game Showcase oraz PC Gaming Show.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/19941-the-june-2026-state-of-play-is-the-most-watched-in-the-show-s-history

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PS5
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Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112