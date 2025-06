PlayStation znów bez własnych gier? Większość tytułów ze State of Play trafi na Xboxa

Popularne konto o nicku Klobrille w serwisie X opublikowało po State of Play grafikę, na której przedstawiono wszystkie gry z pokazu, które zadebiutują także na Xboksie. Oprócz wspomnianej Pragmaty oraz Romeo is a Dead Man, na konsoli Microsoftu zadebiutuje także Metal Gear Solid Delta Snake Eater, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, Bloodstained: The Scarlet Engagement, Mortal Kombat: Legacy Collection, Digimon Story Time Stranger, Tides of Tomorrow, a także Silent Hill f, które doczekało się pierwszego zwiastuna z rozgrywką oraz 007 First Light, które otrzymało pierwszy zwiastun zawierający fragmenty gameplaya.

Z kolei takie gry, jak ogłoszone podczas wydarzenia Nioh 3, Sea of Remnants, Lumines Arise, Thief VR: Legacy of shadow, a także zapowiedziana bijatyka Marvel Tōkon: Fighting Souls pojawią się również na komputerach. Tym samym jedyną grą, która debiutuje w dniu premiery wyłącznie na PlayStation 5 będzie Ghost of Yotei, które otrzymało jedynie krótki teaser, zapowiadający kolejne lipcowe wydarzenie, na którym zostanie pokazany pierwszy gameplay z gry.