007 First Light zaprezentowane na zwiastunie z rozgrywką. Gra o Jamesie Bondzie wygląda wybornie

Jedną z najważniejszych gier na State of Play była pierwsza oficjalna prezentacja 007 First Light. Już na początku tygodnia IO Interactive ujawniło oficjalny tytuł gry, a także zapowiedziało pokaz produkcji podczas IO Interactive Showcase, które odbędzie się 7 czerwca o godzinie 3:00 czasu polskiego. Nieoczekiwanie nowa gra z Jamesem Bondem została oficjalnie zaprezentowana na pokazie PlayStation.

007 First Light na pierwszym zwiastunie z rozgrywką

Potwierdzono, że 007 First Light nie jest adaptacją żadnego z filmów. To całkowicie oryginalna, samodzielna opowieść powstała we współpracy z Amazon MGM Studios. W grze wcielimy się w 26-letniego Jamesa Bonda, młodego, utalentowanego, lecz jeszcze nieoszlifowanego członka marynarki wojennej. Przypadkowy akt odwagi rzuca go na ścieżkę, która prowadzi do najbardziej wymagającego programu szkoleniowego MI6. Zanim stanie się legendą, musi nauczyć się, kiedy walczyć, kiedy blefować, a kiedy znikać bez śladu.