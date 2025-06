Silent Hill f na rozgrywce. Konami ujawniło datę premiery przerażającego horroru

Silent Hill f zbliża się do swojej wielkiej premiery. Podczas State of Play Konami zaprezentowało pierwszy materiał z rozgrywki, pokazująćy, jak główna bohatera Hinako Shimizu, konfrontuje się z licznymi demonami i zjawami. Na poniższym wideo możemy zobaczyć, jak Hinako radzi sobie z przeróżnymi przeciwnikami za pomocą rury, a także naginaty, czyli japońskiej broni przypominającej włócznię. Gameplay wydaje się bardziej nastawiony na akcję, a mniej na eksplorację.

Za scenariusz do gry odpowiada Ryukishi07, autor popularnej mangi When They Cry, która doczekała się adaptacji anime. Za stworzenie bohaterów i potworów odpowiada artystka Kera, a w produkcję zaangażowany jest Motoi Okamoto, producent Silent Hill: The Short Message oraz Silent Hill 2 Remake. Deweloperem Silent Hill F jest studio NeoBards Entertainment, które wcześniej pracowało nad portami i wersjami nowej generacji do Marvel's Avengers, Resident Evil 7: Biohazard, Resident Evil 2 oraz Dead Rising Deluxe Remaster.

Silent Hill F zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra dostępna będzie w polskiej wersji językowej (napisy).