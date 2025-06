Nioh 3 oficjalnie zapowiedziane! Limitowane demo gry już dostępne

Koei Tecmo zaprezentowało trzecią część Nioh, a do tego udostępnili demo gry w PlayStation Store.

Podczas pokazu State of Play, Koei Tecmo i studio Team Ninja oficjalnie zapowiedzieli Nioh 3, czyli kolejną odsłonę mrocznego soulslike’a osadzonego w burzliwym okresie japońskiego Sengoku. Z okazji ogłoszenia, twórcy udostępnili darmowe demo gry, które już teraz można pobrać na PlayStation 5. Będzie ono dostępne tylko do 18 czerwca.

Nioh 3 – nowy soulslike zapowiedziany

Nioh 3 wprowadza nowe podejście do walki i eksploracji. Głównym bohaterem jest młody wojownik zmierzający ku pozycji Szoguna. Choć jego motywacja do walki z yokai pozostaje na razie tajemnicą, gracze już teraz mogą poczuć przedsmak jego drogi do władzy.