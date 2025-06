Nowa gra z superbohaterami Marvela na State of Play. Walki Avengersów nadchodzą

Ostatnią z pokazanych gier na State of Play, była zapowiedź Marvel Tōkon: Fighting Souls, czyli nowa drużynowa bijatyka, która zaoferuje walki nawet 4v4. Za sterami projektu stoi doświadczony zespół Arc System Works, znany z takich hitów jak Guilty Gear czy Dragon Ball FighterZ. Tym razem studio przenosi swoje charakterystyczne japońskie podejście do animacji i walki do świata Marvela i robi to z wielkim rozmachem.

Marvel Tōkon: Fighting Souls w pierwszym zwiastunie

Marvel Tōkon: Fighting Souls wprowadza system walki 4v4, redefiniując gatunek tag fighterów. Zamiast klasycznego 2v2 czy 3v3, gracze stworzą ośmioosobowe drużyny, gdzie jednocześnie na ekranie pojawiać się mogą różni bohaterowie wspierający akcję lub atakujący razem. Jak podkreśla reżyser gry, Kazuto Sekine, nie musisz uczyć się wielu postaci i wystarczy opanować jedną, by cieszyć się rozgrywką, dzięki uproszczonemu, ale elastycznemu systemowi sterowania.