Ghost of Yotei na nowym materiale. Sony prezentuje zaskakującego towarzysza i obiecuje pierwszy gameplay

Sony i Sucker Punch nie zwalniają tempa i podczas najnowszego State of Play zapowiedziano, że już w przyszłym miesiącu odbędzie się specjalna prezentacja w pełni poświęcona Ghost of Yotei, czyli jednej z najbardziej wyczekiwanych premier 2025 roku. Gra zadebiutuje na PlayStation 5 już 2 października, a lipcowy pokaz przyniesie wgląd w rozgrywkę, eksplorację i system walki.

Ghost of Yotei – nowy teaser zapowiada duży pokaz gameplayu

Ghost of Yotei to nowa przygoda twórców Ghost of Tsushima, osadzona w tajemniczej krainie pełnej sekretów, duchów i zemsty. Główną bohaterką gry jest Atsu, kobieta dążąca do pomszczenia śmierci swoich bliskich. W nowym zaprezentowanym materiale zobaczyliśmy ją wspólnie z czworonożnym towarzyszem, przygotowującą się pod osłoną nocy do cichej eliminacji celu. Najwyraźniej w grze jednym ze stworzeń, które pomoże nam w walce, będzie wilk.