Nowy Assassin's Creed bliżej niż sądziliśmy? Pojawił się możliwy termin premiery Hexe

Nadchodząca premiera Assassin’s Creed Black Flag Resynced na ten moment przyćmiewa wszystko inne, co związane z marką AC. Tymczasem...

Tymczasem pojawiły się doniesienia na temat kolejnej pełnoprawnej odsłony asasyńskiego cyklu. Czyżby premiera była bliżej niż sądzimy? Nowe Assassin’s Creed już w czerwcu 2027? O Assassin’s Creed Hexe po raz pierwszy usłyszeliśmy jesienią 2022 roku, a więc prawie 4 lata temu. Od tego czasu w temacie gry wiele się działo, również w sferze doniesień nieoficjalnych. W trakcie omawianego okresu projekt opuścili wszak Clint Hocking, dyrektor kreatywny, a także Luc Couture, projektant poziomów, a na dodatek na początku 2026 roku gra straciła mianowanego kilka miesięcy wcześniej reżysera, Benoit Richer. Mowa była też o odsunięciu od prac nad tytułem kilkudziesięciu deweloperów. Sam Ubisoft uspokajał jednak, że ruchy personalne to standardowa część procesu produkcyjnego, która nie świadczy o żadnych problemach.

Teraz zaś ciekawymi informacjami podzielił się zajmujący się tematyką Ubi insider o nicku Rogue TX. Według niego wewnętrzne plany francuskiego giganta wskazują, iż ten zamierza wypuścić na rynek kolejną grę z serii Assassin’s Creed już w czerwcu 2027 roku. Z jednej strony to zrozumiałe, bo dzięki temu w cyklu wydawniczym AC nie pojawiłaby się żadna luka. Z drugiej nadal są to jedynie założenia wewnętrzne, które w zależności od rozwoju sytuacji mogą ulec zmianie. Warto przypomnieć, że Rogue TX już wcześniej mówił o premierze w przyszłym roku, wówczas jednak nie wskazywał konkretnego miesiąca.

GramTV przedstawia:

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

