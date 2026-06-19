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Nowy Assassin's Creed bliżej niż sądziliśmy? Pojawił się możliwy termin premiery Hexe

Maciej Petryszyn
2026/06/19 17:30
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Nadchodząca premiera Assassin’s Creed Black Flag Resynced na ten moment przyćmiewa wszystko inne, co związane z marką AC. Tymczasem...

Tymczasem pojawiły się doniesienia na temat kolejnej pełnoprawnej odsłony asasyńskiego cyklu. Czyżby premiera była bliżej niż sądzimy?

Assassin’s Creed Hexe
Assassin’s Creed Hexe

Nowe Assassin’s Creed już w czerwcu 2027?

O Assassin’s Creed Hexe po raz pierwszy usłyszeliśmy jesienią 2022 roku, a więc prawie 4 lata temu. Od tego czasu w temacie gry wiele się działo, również w sferze doniesień nieoficjalnych. W trakcie omawianego okresu projekt opuścili wszak Clint Hocking, dyrektor kreatywny, a także Luc Couture, projektant poziomów, a na dodatek na początku 2026 roku gra straciła mianowanego kilka miesięcy wcześniej reżysera, Benoit Richer. Mowa była też o odsunięciu od prac nad tytułem kilkudziesięciu deweloperów. Sam Ubisoft uspokajał jednak, że ruchy personalne to standardowa część procesu produkcyjnego, która nie świadczy o żadnych problemach.

Teraz zaś ciekawymi informacjami podzielił się zajmujący się tematyką Ubi insider o nicku Rogue TX. Według niego wewnętrzne plany francuskiego giganta wskazują, iż ten zamierza wypuścić na rynek kolejną grę z serii Assassin’s Creed już w czerwcu 2027 roku. Z jednej strony to zrozumiałe, bo dzięki temu w cyklu wydawniczym AC nie pojawiłaby się żadna luka. Z drugiej nadal są to jedynie założenia wewnętrzne, które w zależności od rozwoju sytuacji mogą ulec zmianie. Warto przypomnieć, że Rogue TX już wcześniej mówił o premierze w przyszłym roku, wówczas jednak nie wskazywał konkretnego miesiąca.

GramTV przedstawia:

Assassin’s Creed Hexe ma zabrać nas do XVI-wiecznej Europy podczas polowań na czarownice. Pojawiły się przy tym plotki, że pomimo początkowych założeń Ubisoft ma zrezygnować z jakichkolwiek elementów magicznych, ale za to powrócić do klasycznego dla serii parkouru. W międzyczasie wyciekł również wygląd głównej bohaterki gry oraz to, że w jakiejś formie pojawić się ma ikonicznych dla AC Ezio.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/assassins-creed-hexe-release-date-june-2027/

Tagi:

News
data premiery
Ubisoft
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Assassin's Creed
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Assassin's Creed Hexe
Assassin's Creed Codename Hexe
premiera gry
2027
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112