Nowe Kingdom Come szybciej, niż myślicie. Warhorse podało termin

Nic więc dziwnego, że na kolejny projekt Czechów czeka wielu graczy. Tych ucieszy fakt, iż dowiedzieliśmy się, kiedy możemy się go spodziewać.

Nowe Kingdom Come już za 1-2 lata

Mowa tutaj o nadchodzącej grze z uniwersum Kingdom Come. Samo Warhorse odżegnuje się w tym wypadku od nazwy Kingdom Come: Deliverance 3, niewykluczone jednak, iż całość nazywać się będzie Kingdom Come: Salvation. Może na to wskazywać nowy znak towarowy zarejestrowany przez studio zza naszej południowej granicy. Ten sam wniosek o rejestrację TM wskazuje, iż Salvation może posiadać pewien rodzaj funkcji sieciowych, nie wiadomo jednak, czy mowa tutaj o pełnoprawnym trybie multiplayer, czy też o innych formach wplecenia segmentu wieloosobowego np. w formie kooperacji czy też, niczym w serii Souls, wiadomości pozostawianych dla innych graczy.