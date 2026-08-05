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Nowe Kingdom Come szybciej, niż myślicie. Warhorse podało termin

Maciej Petryszyn
2026/08/05 16:20
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Dwie części Kingdom Come: Deliverance sprawiły, że Warhorse stało się jednym z najbardziej poważanych studiów w naszej części Europy. Dodajmy, że zasłużenie.

Nic więc dziwnego, że na kolejny projekt Czechów czeka wielu graczy. Tych ucieszy fakt, iż dowiedzieliśmy się, kiedy możemy się go spodziewać.

Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2

Nowe Kingdom Come już za 1-2 lata

Mowa tutaj o nadchodzącej grze z uniwersum Kingdom Come. Samo Warhorse odżegnuje się w tym wypadku od nazwy Kingdom Come: Deliverance 3, niewykluczone jednak, iż całość nazywać się będzie Kingdom Come: Salvation. Może na to wskazywać nowy znak towarowy zarejestrowany przez studio zza naszej południowej granicy. Ten sam wniosek o rejestrację TM wskazuje, iż Salvation może posiadać pewien rodzaj funkcji sieciowych, nie wiadomo jednak, czy mowa tutaj o pełnoprawnym trybie multiplayer, czy też o innych formach wplecenia segmentu wieloosobowego np. w formie kooperacji czy też, niczym w serii Souls, wiadomości pozostawianych dla innych graczy.

GramTV przedstawia:

Czy nowy tytuł faktycznie będzie brzmieć Kingdom Come: Salvation? Pozostaje czekać na potwierdzenie (lub zaprzeczenie) ze strony samego studia. Niedawno jednak Tobias Stolz-Zwilling, dyrektor ds. PR-u w Warhorse, miał okazję rozmawiać z Shanghai Daily. W wywiadzie tym ogłosił on, iż nowe KC zadebiutuje w kolejnym roku budżetowym, a więc między kwietniem 2027 a marcem 2028. To oznacza, iż pomiędzy ewentualnym Salvation a Deliverance 2 miną zaledwie 2-3 lata, co jest czasem zaskakująco niewielkim. Może to wskazywać na odmienną skalę projektu, który ma jednak nadal być wierny realistycznemu, historycznemu podejściu do RPG.

Oczywiście nowe Kingdom Come to nie wszystko, co Warhorse ma w zanadrzu. Od pewnego czasu wiemy też, iż studio rozwija zupełnie nowy projekt, który w praktyce ma być grą z legendarnego uniwersum Władcy Pierścieni.

Źródło:https://wccftech.com/kingdom-come-deliverance-3-refuses-chase-trends-2027-2028-release/

Tagi:

News
premiera
Warhorse Studios
Warhorse
premiery
premiera gry
Kingdom Come: Deliverance 3
Tobias Stolz-Zwilling
Kingdom Come Salvation
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112