Ubisoft zabrał głos po zamieszaniu wokół Assassin’s Creed Hexe. Firma uspokaja

Maciej Petryszyn
2026/04/29 21:15
Ostatnie doniesienia na temat Assassin’s Creed Hexe nie brzmiały najlepiej. Zamiast tego dostaliśmy obraz projektu zmagającego się z problemami.

Odejścia, odsunięcia, przesunięcia… Czy faktycznie jest tak źle, jak wygląda?

Ubisoft o rzekomych problemach Assassin’s Creed Hexe

Już jakiś czas temu była mowa, że prac nad Assassin’s Creed Hexe zaprzestali Clint Hocking, dyrektor kreatywny, a także Luc Couture, projektant poziomów. Niemniej to nie koniec, bo niedawno z projektu odszedł również Benoit Richer. To o tyle znaczące, że ten zaledwie w styczniu został mianowany głównym reżyserem produkcji, która w następstwie tego straciła swojego kapitana.

Jakby tego było mało, pojawiły się informacje o tym, że od Hexe odsunięto około 50 deweloperów . Ci nie zostali co prawda zwolnieni, ale przesunięto ich do zespołu Interproject, którego członkowie pod groźbą utraty pracy muszą w ciągu 3 miesięcy znaleźć nowy projekt. Co na to Ubisoft? Francuski gigant uspokaja, że nic się nie dzieje, a ruchy personalne to po prostu element tego, jak działa firma.

W wypowiedzi dla IGN opowiedział o tym rzecznik Ubisoftu:

Mobilność między zespołami jest standardowym elementem naszego funkcjonowania. Wraz ze zmianą priorytetów projektowych, członkowie zespołów mogą przechodzić z jednego projektu do drugiego tam, gdzie potrzebna jest ich wiedza ekspercka. Pomaga nam to zachować elastyczność i szybko reagować na zmieniający się charakter prac.

Samo Assassin’s Creed Hexe nie doczekało się jak dotychczas pełnoprawnej zapowiedzi. Wiemy jednak, że akcja tej odsłony asasyńskiego cyklu dziać się będzie w XVI-wiecznej Europie podczas polowań na czarownice. Niemniej niedawne plotki wskazują na porzucenie wcześniejszych założeń związanych z elementami magicznymi. Premiera? Podobno czerwiec 2027, aczkolwiek mówi się też, że Ubisoft Montreal może opóźnić ją do grudnia 2027.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

