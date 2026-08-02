Jak przyjęli gracze PlayStation nowe Halo? Xbox ma problem do rozwiązania

Debiut kultowej serii na konsoli Sony miał być jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku. Choć sprzedaż okazała się solidna, pierwsze statystyki sugerują, że gracze PlayStation nie rzucili się masowo do ogrywania dawnej marki Xboxa.

Premiera Halo: Campaign Evolved była historycznym momentem dla całej serii. Po raz pierwszy od debiutu marki w 2001 roku gra z uniwersum Halo trafiła na konsolę PlayStation 5. Wiele wskazywało na to, że gracze Sony z entuzjazmem przyjmą jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek Xboxa. Pierwsze dane pokazują jednak nieco inny obraz.

Xbox wciąż pozostaje naturalnym domem Halo

Według statystyk firmy Circana, śledzącej aktywność graczy, Halo: Campaign Evolved radzi sobie zdecydowanie najlepiej na platformach, z którymi marka była związana od początku swojego istnienia. Na Xboxie gra już w dniu premiery była czwartą najczęściej ogrywaną produkcją, uruchomioną przez około 8% aktywnych użytkowników platformy. Wysoko jest też w notowaniach Steam. Najsłabiej nowy Halo poradził sobie właśnie na PlayStation 5. Według Circany produkcja znalazła się dopiero na 29. miejscu w zestawieniu najczęściej uruchamianych gier, a sięgnęło po nią zaledwie 1% aktywnych użytkowników konsoli.