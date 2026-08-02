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Jak przyjęli gracze PlayStation nowe Halo? Xbox ma problem do rozwiązania

Jakub Piwoński
2026/08/02 15:00
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Debiut kultowej serii na konsoli Sony miał być jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku. Choć sprzedaż okazała się solidna, pierwsze statystyki sugerują, że gracze PlayStation nie rzucili się masowo do ogrywania dawnej marki Xboxa.

Premiera Halo: Campaign Evolved była historycznym momentem dla całej serii. Po raz pierwszy od debiutu marki w 2001 roku gra z uniwersum Halo trafiła na konsolę PlayStation 5. Wiele wskazywało na to, że gracze Sony z entuzjazmem przyjmą jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek Xboxa. Pierwsze dane pokazują jednak nieco inny obraz.

Halo
Halo

Xbox wciąż pozostaje naturalnym domem Halo

Według statystyk firmy Circana, śledzącej aktywność graczy, Halo: Campaign Evolved radzi sobie zdecydowanie najlepiej na platformach, z którymi marka była związana od początku swojego istnienia. Na Xboxie gra już w dniu premiery była czwartą najczęściej ogrywaną produkcją, uruchomioną przez około 8% aktywnych użytkowników platformy. Wysoko jest też w notowaniach Steam. Najsłabiej nowy Halo poradził sobie właśnie na PlayStation 5. Według Circany produkcja znalazła się dopiero na 29. miejscu w zestawieniu najczęściej uruchamianych gier, a sięgnęło po nią zaledwie 1% aktywnych użytkowników konsoli.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, nie oznacza to słabej sprzedaży. Wręcz przeciwnie – w momencie premiery Halo: Campaign Evolved szybko zostało najlepiej sprzedającą się grą w PlayStation Store. Dane sugerują jednak, że wielu graczy kupiło tytuł, ale nie rozpoczęło jeszcze rozgrywki lub nie spędziło z nim wystarczająco dużo czasu. Analitycy zwracają uwagę, że premiera przypadła na okres bardzo silnej konkurencji ze strony gier-usług, takich jak Fortnite czy Marvel Rivals, które organizowały w tym czasie duże wydarzenia przyciągające miliony graczy.

Na ostateczną ocenę debiutu jest jeszcze za wcześnie, jednak pierwsze statystyki pokazują wyraźnie, że Halo wciąż cieszy się największą popularnością na swoich dotychczasowych platformach. Dla Microsoftu kluczowe mogą okazać się jednak przede wszystkim wyniki sprzedaży, a pod tym względem premiera na PlayStation wygląda zdecydowanie lepiej niż aktywność samych graczy.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/halos-long-awaited-arrival-on-playstation-is-a-bust-according-to-new-data/

Tagi:

News
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PlayStation
Halo
remake
wyniki
Xbox
gra wideo
nowa gra
Halo: Campaign Evolved
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112