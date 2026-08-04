Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórcy Assassin’s Creed 4: Black Flag mieli spory problem z żeglugą. „Napotkaliśmy wiele trudności”

Mikołaj Berlik
2026/08/04 11:00
0
0

Deweloperzy 13-letniej gry ujawniają kulisy produkcji.

Choć dziś Assassin’s Creed 4: Black Flag jest uznawany za jedną z najlepszych odsłon serii, stworzenie jego najbardziej charakterystycznego elementu wcale nie było łatwe. Były dyrektor kreatywny gry Jean Guesdon przyznał, że zespół Ubisoftu przez długi czas zmagał się z opracowaniem płynnego systemu żeglugi.

Assassin’s Creed 4: Black Flag

Assassin’s Creed 4: Black Flag – „Chcieliśmy wykorzystać wszystko, co już mieliśmy”

W rozmowie z magazynem Retro Gamer Guesdon zdradził, że jednym z pierwszych założeń podczas produkcji było maksymalne wykorzystanie rozwiązań przygotowanych wcześniej na potrzeby Assassin’s Creed 3. To właśnie w tej odsłonie po raz pierwszy pojawiły się morskie misje, jednak miały one ograniczony charakter. W przypadku Black Flag twórcy postawili sobie znacznie ambitniejszy cel – stworzenie otwartego świata, w którym gracz mógłby swobodnie przemieszczać się po morzu bez ekranów ładowania czy wyraźnych przejść między eksploracją a walką.

Jak przyznał Guesdon, przejście z zamkniętych misji morskich do w pełni otwartego systemu żeglugi nie przebiegło bez problemów.

Napotkaliśmy wiele trudności podczas próby przejścia od skoncentrowanych misji morskich do płynnego doświadczenia żeglugi.

GramTV przedstawia:

Twórcy musieli dostosować technologię do znacznie większej skali rozgrywki, tak aby gracze mogli bez przeszkód eksplorować Karaiby, uczestniczyć w bitwach morskich i płynnie wracać na ląd. Ostatecznie wysiłek zespołu się opłacił, ponieważ system żeglugi stał się jednym z najlepiej ocenianych elementów Assassin’s Creed 4: Black Flag.

Mechaniki opracowane na potrzeby Black Flag stały się później fundamentem dla innych projektów Ubisoftu związanych z walką morską, w tym Skull and Bones. W tym roku gracze otrzymali również Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, które jako remake także czerpie wiele z oryginału.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/assassin-s-creed/og-assassins-creed-black-flag-devs-had-a-lot-of-teething-difficulties-trying-to-nail-down-the-seamless-naval-experience/

Tagi:

News
PC
Ubisoft
assassin's creed
Assassin's Creed IV: Black Flag
PlayStation 5
Assassin's Creed
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112