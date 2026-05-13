Assassin’s Creed Hexe znów wycieka. Główna bohaterka zaprezentowana na pierwszym screenie z gry

Do sieci trafił pierwszy screen z nowej odsłony serii Assassin’s Creed.

W sieci pojawiły się kolejne nieoficjalne informacje dotyczące Assassin’s Creed Hexe. Już wcześniej informowaliśmy, że według najnowszych przecieków w grze ma pojawić się Ezio Auditore da Firenze, choć jego rola będzie zupełnie inna, niż mogliby oczekiwać fani. Assassin's Creed Hexe – do sieci trafił pierwszy screen z nowej gry Ubisoftu Za nowe doniesienia odpowiada znany informator xj0nathan, który opublikował grafikę przedstawiającą protagonistkę w klasycznym stroju asasyna. Jednocześnie zaznaczył, że w grze nie zabraknie również kostiumów inspirowanych motywami czarownic, co dobrze wpisuje się w mroczny klimat produkcji. Screen z AC Hexe zobaczycie poniżej.

Z przecieków wynika, że główną bohaterką będzie Anika, a jednym z ważnych bohaterów okaże się Wolfgang. Ma to być starszy mentor protagonistki, którego xj0nathan porównał do Pierre’a Belleca z Assassin’s Creed Unity. Wolfgang ma być postacią moralnie niejednoznaczną i wzbudzającą kontrowersje. Pojawi się już na początku historii i będzie szkolił Anikę, podczas gdy Ezio ma odegrać swoją rolę dopiero w późniejszej części gry. Dodatkowych informacji dostarczył insider Rogue, który twierdzi, że Ezio nie pojawi się fizycznie w świecie gry. Zamiast tego bohater ma być dostępny jako tak zwany „memory glitch” w Animus Hub. Według znalezionych wpisów w plikach gry Elsa, jedna z postaci, będzie mogła komunikować się z Ezio za pomocą specjalnych wspomnień.

GramTV przedstawia:

W kodzie produkcji odnaleziono między innymi frazy „Nothing is real, not even this memory” (Nic nie jest prawdziwe, nawet to wspomnienie) oraz „he still teaches her” (nadal ją uczy). Wszystko wskazuje na to, że interakcje z Ezio będą częścią znajdziek w postaci kolekcjonerskich wspomnień. Rogue zaznacza jednak, że wszystkie odkryte wpisy oznaczono tagiem TEMP, co oznacza, że są to elementy tymczasowe. Ostateczna wersja gry może więc wprowadzić istotne zmiany w mechanice oraz sposobie wykorzystania legendarnego asasyna. Na ten moment Ubisoft nie skomentował tych doniesień, dlatego do wszystkich informacji należy podchodzić z odpowiednim dystansem. Jeśli przecieki okażą się prawdziwe, Assassin’s Creed Hexe może zaoferować fanom serii jedno z najbardziej intrygujących spotkań z Ezio Auditore od wielu lat. Foto: Ubisoft/Reddit/xj0nathan Foto: Ubisoft/Reddit/xj0nathan

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.