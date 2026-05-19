Zaloguj się lub Zarejestruj

Przeciek Assassin’s Creed Hexe zdradza nowe szczegóły. Twórcy wracają do klasycznego parkouru

Radosław Krajewski
2026/05/19 13:00
0
0

Do sieci trafiła także nowa grafika, mająca pochodzić z gry.

W sieci pojawiły się kolejne nieoficjalne informacje dotyczące Assassin's Creed Hexe, czyli jednej z najbardziej tajemniczych odsłon popularnej serii Ubisoftu. Już kilka dni temu do sieci trafiło pierwszy screen mający pochodzić z gry, prezentujący główną bohaterkę. Według najnowszych doniesień gra nie tylko wprowadzi kobiecą protagonistkę, ale także przywrócić bardziej klasyczny system parkouru, znany z pierwszych części cyklu.

Assassin's Creed Hexe

Assassin's Creed Hexe – nowe szczegóły zdradzone przez kolejnego insidera

Nowe szczegóły przekazał insider AgaiinTx, który opublikował je w serwisie X. Twierdzi on, że mechanika poruszania się będzie znacznie bliższa rozwiązaniom z dawnych odsłon serii. W przecieku wspomniano o takich elementach jak podwójny skok oraz możliwość huśtania się na obiektach otoczenia, co może oznaczać powrót do bardziej dynamicznej i efektownej eksploracji.

Źródło zwraca również uwagę na nietypowy wygląd postaci niezależnych. Według insidera niektóre projekty zbroi sprawiają, że bohaterowie przypominają istoty o niemal obcym wyglądzie. Może to sugerować dość odważne połączenie średniowiecznej stylistyki z bardziej fantastycznymi, a nawet futurystycznymi elementami.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

AgaiinTx udostępnił także niewyraźne zbliżenie na postać określaną jako jeden z głównych bossów gry. Według jego relacji przeciwnik ma prezentować się wyjątkowo groźnie.

Wczytywanie ramki mediów.

Jeśli chodzi o datę premiery, Ubisoft ma celować w 2027 rok, czyli w tym samym terminie co Far Cry 7. Według przecieków nowa odsłona serii Far Cry może zostać oficjalnie zapowiedziana jeszcze w 2026 roku. Wcześniej do sieci trafił fragment nagrania audio, w którym słychać nieustanne tykanie zegara. To może potwierdzać wcześniejsze plotki o ograniczonym czasie na ukończenie głównej fabuły.

Obecnie Ubisoft nie potwierdził żadnej z tych informacji, dlatego do wszystkich przecieków należy podchodzić z odpowiednim dystansem. Dla fanów serii może to jednak być zapowiedź powrotu do bardziej klasycznych korzeni Assassin’s Creed, wzbogaconych o mroczniejszy klimat i zupełnie nową bohaterkę.

Źródło:https://twistedvoxel.com/assassins-creed-hexe-female-protagonist-return-to-original-parkour-2027-release/

Tagi:

News
Ubisoft
szczegóły
screen
wyciek
Assassin's Creed
parkour
Assassin's Creed Hexe
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112