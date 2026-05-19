Przeciek Assassin’s Creed Hexe zdradza nowe szczegóły. Twórcy wracają do klasycznego parkouru

W sieci pojawiły się kolejne nieoficjalne informacje dotyczące Assassin's Creed Hexe, czyli jednej z najbardziej tajemniczych odsłon popularnej serii Ubisoftu. Już kilka dni temu do sieci trafiło pierwszy screen mający pochodzić z gry, prezentujący główną bohaterkę. Według najnowszych doniesień gra nie tylko wprowadzi kobiecą protagonistkę, ale także przywrócić bardziej klasyczny system parkouru, znany z pierwszych części cyklu.

Assassin's Creed Hexe – nowe szczegóły zdradzone przez kolejnego insidera

Nowe szczegóły przekazał insider AgaiinTx, który opublikował je w serwisie X. Twierdzi on, że mechanika poruszania się będzie znacznie bliższa rozwiązaniom z dawnych odsłon serii. W przecieku wspomniano o takich elementach jak podwójny skok oraz możliwość huśtania się na obiektach otoczenia, co może oznaczać powrót do bardziej dynamicznej i efektownej eksploracji.