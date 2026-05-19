Przeciek Assassin’s Creed Hexe zdradza nowe szczegóły. Twórcy wracają do klasycznego parkouru

Assassin's Creed Hexe – nowe szczegóły zdradzone przez kolejnego insidera
Nowe szczegóły przekazał insider AgaiinTx, który opublikował je w serwisie X. Twierdzi on, że mechanika poruszania się będzie znacznie bliższa rozwiązaniom z dawnych odsłon serii. W przecieku wspomniano o takich elementach jak podwójny skok oraz możliwość huśtania się na obiektach otoczenia, co może oznaczać powrót do bardziej dynamicznej i efektownej eksploracji.
Źródło zwraca również uwagę na nietypowy wygląd postaci niezależnych. Według insidera niektóre projekty zbroi sprawiają, że bohaterowie przypominają istoty o niemal obcym wyglądzie. Może to sugerować dość odważne połączenie średniowiecznej stylistyki z bardziej fantastycznymi, a nawet futurystycznymi elementami.
AgaiinTx udostępnił także niewyraźne zbliżenie na postać określaną jako jeden z głównych bossów gry. Według jego relacji przeciwnik ma prezentować się wyjątkowo groźnie.
Obecnie Ubisoft nie potwierdził żadnej z tych informacji, dlatego do wszystkich przecieków należy podchodzić z odpowiednim dystansem. Dla fanów serii może to jednak być zapowiedź powrotu do bardziej klasycznych korzeni Assassin’s Creed, wzbogaconych o mroczniejszy klimat i zupełnie nową bohaterkę.
