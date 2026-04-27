Assassin’s Creed Hexe ma coraz większy problem. Od projektu odsunięto 50 osób

Po dłuższym okresie cieszy na temat Assassin’s Creed Hexe pojawiają się kolejne wieści. Ale raczej nie na to liczyli fani serii.

Wygląda bowiem na to, że projekt zmaga się z poważnymi problemami. Poważniejszymi niż nam się wydawało.

Ponad 50 deweloperów odsuniętych od Assassin’s Creed Hexe?

Jak podaje Insider Gaming, nowe kierownictwo marki Assassin’s Creed miało podjąć drastyczne decyzje w odniesieniu do ekipy tworzącej Assassin’s Creed Hexe. Otóż podobno około 50 deweloperów zostało odsuniętych od prac nad kolejną odsłoną słynnego cyklu. Nie oznacza to jednak ich zwolnienia. Zamiast tego zostali oni prawdopodobnie przesunięci do zespołu Interproject – swoistego limbo, w którym znajdują się pracownicy nieprzypisani w danym momencie do żadnego powstającego tytułu. Aczkolwiek nie oznacza to, że mogą oni sobie nic nie robić. Według źródeł dostali oni 3 miesiące na znalezienie nowego projektu, a w razie niepowodzenia mogą zostać objęci redukcją etatów.