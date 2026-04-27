Assassin’s Creed Hexe ma coraz większy problem. Od projektu odsunięto 50 osób

Maciej Petryszyn
2026/04/27 19:15
Po dłuższym okresie cieszy na temat Assassin’s Creed Hexe pojawiają się kolejne wieści. Ale raczej nie na to liczyli fani serii.

Wygląda bowiem na to, że projekt zmaga się z poważnymi problemami. Poważniejszymi niż nam się wydawało.

Assassin’s Creed Hexe
Assassin’s Creed Hexe

Ponad 50 deweloperów odsuniętych od Assassin’s Creed Hexe?

Jak podaje Insider Gaming, nowe kierownictwo marki Assassin’s Creed miało podjąć drastyczne decyzje w odniesieniu do ekipy tworzącej Assassin’s Creed Hexe. Otóż podobno około 50 deweloperów zostało odsuniętych od prac nad kolejną odsłoną słynnego cyklu. Nie oznacza to jednak ich zwolnienia. Zamiast tego zostali oni prawdopodobnie przesunięci do zespołu Interproject – swoistego limbo, w którym znajdują się pracownicy nieprzypisani w danym momencie do żadnego powstającego tytułu. Aczkolwiek nie oznacza to, że mogą oni sobie nic nie robić. Według źródeł dostali oni 3 miesiące na znalezienie nowego projektu, a w razie niepowodzenia mogą zostać objęci redukcją etatów.

Decyzja na ten temat odsunięcia rzeczonej 50 miała zapaść niedawno, bo w zeszłym tygodniu. Jednocześnie to kontynuacja problemów i pożegnań, jakie od dłuższego czasu mają miejsce w kontekście Project Hexe. Wcześniej z projektu wypisali się Clint Hocking, dyrektor kreatywny, a także Luc Couture, projektant poziomów. Niedawno zaś z Ubisoftu odszedł Benoit Richer, który na początku tego roku został mianowany reżyserem Assassin’s Creed Hexe. Jakby tego było mało, mówi się o całkowitej zmianie założeń na grę i pozbawieniu jej elementów magicznych, chociaż wcześniej te z uwagi na historyczne realia polowań na czarownice miały być istotnym elementem rozgrywki.

W obliczu tego wszystkiego możliwe, że plany związane z premierą Assassin’s Creed Hexe ulegną zmianie. Dotychczas Ubisoft miał celować w czerwiec 2027 roku. Niemniej omawiane tutaj uszczuplenie zespołu tworzącego tytuł może skutkować przesunięciem terminu na okres świąteczny 2027. Fanom cyklu pozostaje więc na razie czekać na zapowiedziane na lipiec Assassin’s Creed Black Flag Resynced, a także na kolejny remake, który podobno ma powstać.

Źródło:https://insider-gaming.com/assassins-creed-hexe-2027-relea/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

