Assassin’s Creed Hexe z masą szczegółów. Ubisoft ma przywrócić Ezio w nowej grze z serii

Czyżby nadchodził wielki powrót uwielbianego przez graczy bohatera?

Niedawno słyszeliśmy o Assassin’s Creed Hexe ze względu na odejście jednego z najważniejszych osób pracujących przy grze. Ubisoft postanowił uspokoić graczy i w tym celu wydali komunikat wyjaśniający zamieszanie. Teraz w sieci pojawiła się kolejna porcja nieoficjalnych informacji dotyczących nowego Assassin’s Creed, czyli jednej z najbardziej tajemniczych odsłon serii. Według doniesień znanego leakera Rogue oraz informacji przekazanych przez insidera j0nathana, Ubisoft szykuje wyjątkowo mroczną historię osadzoną w realiach polowań na czarownice. Największą sensacją ma być jednak powrót Ezio Auditore, jednego z najbardziej uwielbianych bohaterów całej marki. Assassin’s Creed Hexe – sporo nowych informacji o grze Ubisoftu. Studio planuje przywrócić Ezio Z przecieków wynika, że główna bohaterka nie będzie nazywać się Elsa, jak sugerowały wcześniejsze informacje. To miało być jedynie robocze imię, podobnie jak Jora w przypadku Eivor. Ostatecznie protagonistka ma nosić imię Anika i być potomkinią Claudii Auditore, czyli siostry Ezio.

Według leakera Ezio ma powrócić w Assassin’s Creed Hexe „na sto procent”. Nie wiadomo jeszcze, czy pojawi się fizycznie, czy raczej jako wizja, wspomnienie albo projekcja związana z technologią Isu. W ujawnionych fragmentach dialogów można usłyszeć słowa, które mają należeć do legendarnego asasyna. W jednej ze scen mówi on do bohaterki: „Chodź. Skocz ze mną. Ostatni raz dla starego człowieka”. W innym fragmencie przypomina słynne credo asasynów: „Nic nie jest prawdziwe, wszystko jest dozwolone”. Sama Anika w dialogach podkreśla, że jest oskarżana o czary. Bohaterka mówi, że ludzie chcą ją spalić za to, co potrafi i co wie. Wszystko wskazuje więc na to, że motyw prześladowań i strachu odegra w grze kluczową rolę.

Akcja Assassin’s Creed Hexe ma koncentrować się przede wszystkim na niemieckim mieście Würzburg, choć gracze odwiedzą również inne lokacje. Znaczącą rolę mają odgrywać rozległe lasy, a jednym z odblokowywanych talentów będzie możliwość przemieszczania się między gałęziami drzew. W przeciekach pojawiają się także informacje o mechanikach rozgrywki. W grze mają występować Krwawe Pakty oraz systemy związane z truciznami. W wybranych misjach gracze będą odnajdywać miejsca rytuałów i odzyskiwać skradzione relikty. Znacząco rozbudowana ma zostać także sztuczna inteligencja przeciwników. Postacie niezależne będą natychmiast zgłaszać nawet drobne podejrzane zachowania, a strażnicy mają komunikować się między sobą, ostrzegając przed znikającą w cieniu bohaterką. W głównym wątku fabularnym pojawi się również postać o imieniu Wolfgang. Insider j0nathan twierdzi ponadto, że historia Assassin’s Creed Hexe ma być wyraźnie lepsza od wszystkich odsłon serii wydanych od czasu Assassin's Creed Origins. Warto podkreślić, że są to wciąż nieoficjalne informacje, dlatego należy podchodzić do nich z ostrożnością. Jeśli jednak przecieki okażą się prawdziwe, Assassin’s Creed Hexe może zaoferować nie tylko najbardziej mroczną opowieść w historii cyklu, ale również sentymentalny powrót jednej z największych ikon marki.

