Assassin’s Creed Hexe z masą szczegółów. Ubisoft ma przywrócić Ezio w nowej grze z serii

Radosław Krajewski
2026/05/13 10:10
Czyżby nadchodził wielki powrót uwielbianego przez graczy bohatera?

Niedawno słyszeliśmy o Assassin’s Creed Hexe ze względu na odejście jednego z najważniejszych osób pracujących przy grze. Ubisoft postanowił uspokoić graczy i w tym celu wydali komunikat wyjaśniający zamieszanie. Teraz w sieci pojawiła się kolejna porcja nieoficjalnych informacji dotyczących nowego Assassin’s Creed, czyli jednej z najbardziej tajemniczych odsłon serii. Według doniesień znanego leakera Rogue oraz informacji przekazanych przez insidera j0nathana, Ubisoft szykuje wyjątkowo mroczną historię osadzoną w realiach polowań na czarownice. Największą sensacją ma być jednak powrót Ezio Auditore, jednego z najbardziej uwielbianych bohaterów całej marki.

Z przecieków wynika, że główna bohaterka nie będzie nazywać się Elsa, jak sugerowały wcześniejsze informacje. To miało być jedynie robocze imię, podobnie jak Jora w przypadku Eivor. Ostatecznie protagonistka ma nosić imię Anika i być potomkinią Claudii Auditore, czyli siostry Ezio.

Według leakera Ezio ma powrócić w Assassin’s Creed Hexe „na sto procent”. Nie wiadomo jeszcze, czy pojawi się fizycznie, czy raczej jako wizja, wspomnienie albo projekcja związana z technologią Isu. W ujawnionych fragmentach dialogów można usłyszeć słowa, które mają należeć do legendarnego asasyna. W jednej ze scen mówi on do bohaterki: „Chodź. Skocz ze mną. Ostatni raz dla starego człowieka”. W innym fragmencie przypomina słynne credo asasynów: „Nic nie jest prawdziwe, wszystko jest dozwolone”.

Sama Anika w dialogach podkreśla, że jest oskarżana o czary. Bohaterka mówi, że ludzie chcą ją spalić za to, co potrafi i co wie. Wszystko wskazuje więc na to, że motyw prześladowań i strachu odegra w grze kluczową rolę.

Akcja Assassin’s Creed Hexe ma koncentrować się przede wszystkim na niemieckim mieście Würzburg, choć gracze odwiedzą również inne lokacje. Znaczącą rolę mają odgrywać rozległe lasy, a jednym z odblokowywanych talentów będzie możliwość przemieszczania się między gałęziami drzew.

W przeciekach pojawiają się także informacje o mechanikach rozgrywki. W grze mają występować Krwawe Pakty oraz systemy związane z truciznami. W wybranych misjach gracze będą odnajdywać miejsca rytuałów i odzyskiwać skradzione relikty. Znacząco rozbudowana ma zostać także sztuczna inteligencja przeciwników. Postacie niezależne będą natychmiast zgłaszać nawet drobne podejrzane zachowania, a strażnicy mają komunikować się między sobą, ostrzegając przed znikającą w cieniu bohaterką.

W głównym wątku fabularnym pojawi się również postać o imieniu Wolfgang. Insider j0nathan twierdzi ponadto, że historia Assassin’s Creed Hexe ma być wyraźnie lepsza od wszystkich odsłon serii wydanych od czasu Assassin's Creed Origins.

Warto podkreślić, że są to wciąż nieoficjalne informacje, dlatego należy podchodzić do nich z ostrożnością. Jeśli jednak przecieki okażą się prawdziwe, Assassin’s Creed Hexe może zaoferować nie tylko najbardziej mroczną opowieść w historii cyklu, ale również sentymentalny powrót jednej z największych ikon marki.

Źródło:https://insider-gaming.com/ezio-auditore-returning-assassins-creed-hexe-claim/

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:43
wolff01 napisał:

Też tak uważam. Ale czy gra będzie dobra? Bardziej należy się zastanowić w jakiej kondycji będzie Ubisoft. Setting mi nawet odpowiada, choć nie ukrywam że bardziej wolałbym właśnie to "Salem i okolice" - to był mój główny powód zainteresowania jako fan Folk Horror. Tak ogólnie to AC już od dawna przestały mnie interesować... może jedynie jako obiekt drwin :)

Ja Ci powiem tak, nigdy nie uważałem gier z tej serii za wybitne. Jednakże nadal potrafią sprawić mi przyjemność. Ta seria jedno zawsze miała wybitne. czy scenerię. W połączeniu z możliwościami wejścia na prawie każdy dach, daje to często niesamowite wrażenie. Gameplay jest ok, historia ujdzie. Dla mnie ważne, że gra ma klimat. Szczególnie, że odwzorowują prawdziwe miasta (w każdym razie kiedyś tak robili, nie wiem jak teraz). 

Jestem "pełnoetatowym" mistrzem gry ze Świata Mroku, czyli prowadzę sesje od ponad 12 lat regularnie (3-4 razy w tygodniu, nawet pomimo tego iż niedawno stuknęło mi 45). W każdej wolnej chwili moje myśli krążą w okół pomysłów na nowe historie. Także takie serie jak AC z widokami i pełnymi życia miastami, które po prostu mają klimat bywają inspirujące :) Inne elementy są przeciętne, ale na krajobrazy i miasta zawsze się przyjemnie patrzy. 

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 11:28
Silverburg napisał:

Też mam wrażenie, że miało być Salem. Może uznali, że niektóre wydarzenia, które tam miały miejsce były za mocne dla gry? Wiem, że Valhalla była niby Pegi 18. Alternatywnie klimat polityczny w USA nie sprzyja pokazywania okrucieństw dokonywanych przez białych osadników.

Hehe, nie to akurat w erze "stick it to the chuds", czy TDS itd to byłby główny argument za xD Jedyna grupa po której w Stanach można obecnie bezkarnie jechać (teraz to już wogóle w obecnym klimacie politycznym). Ale ja myślę że może stwierdzili że będą chcieli wrócić do Europy bo poza Black Flag to ludziom jednak AC najlepiej kojarzy się z europejskimi klimatami.

Ja bym chciał, aby gra była dobra, bo potencjał ma. Jednakże, jak w przypadku AC: Shadows, jestem ostrożny. Chociaż Black Flag zapewne się (ponownie) dobrze sprzeda, więc może uznają, że "stary styl" był lepszy od nowego.

Też tak uważam. Ale czy gra będzie dobra? Bardziej należy się zastanowić w jakiej kondycji będzie Ubisoft. Setting mi nawet odpowiada, choć nie ukrywam że bardziej wolałbym właśnie to "Salem i okolice" - to był mój główny powód zainteresowania jako fan Folk Horror. Tak ogólnie to AC już od dawna przestały mnie interesować... może jedynie jako obiekt drwin :)

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 10:51
wolff01 napisał:

Gdyby nie to że Ubisoftowi absolutnie nie można teraz ufać że dowiezie dobry produkt, to ta gra mogłaby być jedną z ciekawszych produkcji. Wiedźmy, folk horror i klimat "germańskich lasów". Btw, wydawało mi się że gra ma się dziać w Ameryce Północnej... czy coś się zmieniło w settingu?

Też mam wrażenie, że miało być Salem. Może uznali, że niektóre wydarzenia, które tam miały miejsce były za mocne dla gry? Wiem, że Valhalla była niby Pegi 18. Alternatywnie klimat polityczny w USA nie sprzyja pokazywania okrucieństw dokonywanych przez białych osadników.

Ja bym chciał, aby gra była dobra, bo potencjał ma. Jednakże, jak w przypadku AC: Shadows, jestem ostrożny. Chociaż Black Flag zapewne się (ponownie) dobrze sprzeda, więc może uznają, że "stary styl" był lepszy od nowego.




