Twórca Black Flag i Valhalli wraca do Assassin's Creed. Pokieruje całą serią

Marka Assassin's Creed doznała znaczącego wzmocnienia. I to na samym szczycie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie marki.
Oto bowiem przedstawiono nowego reżysera gry. A raczej nowego-starego reżysera.
Eric Baptizat wraca do Assassin’s Creed
Jak to? Okazuje się, że po 5 latach przerwy do Ubisoftu powrócił Eric Baptizat. Kanadyjczyk w przeszłości był już związany z firmą i to przez prawie 16 lat, realizując swoje pomysły w ramach serii Assassin’s Creed. To on był głównym projektantem takich odsłon, jak Black Flag i Origins, a także reżyserem Valhalli. Niemniej wiosną 2021 roku odszedł, wiążąc się wówczas z Motive Studio, czego efektem były prace nad remake’em Dead Space oraz Battlefield 6. Teraz jednak Baptizat powraca do Ubi, obejmując stanowisko Game Directora w ramach całej marki Assassin’s Creed. De facto to on teraz będzie odpowiadać za dalszy jej rozwój.
Powracającego twórcę powitał Jean Guesdon, Head of Content w Ubisofcie:
Z wielką ekscytacją dzielę się wspaniałymi wieściami! Po niesamowitej drodze zawodowej, obejmującej 16 lat w Ubisoft, a następnie kierowanie entuzjastycznie przyjętym przez krytyków remakiem Dead Space w EA Motive, Eric Baptizat powraca do rodziny Assassin's Creed jako nasz nowy Game Director dla całej marki.
Erica nie trzeba nikomu w tym uniwersum przedstawiać. 16 lat w Ubisofcie, kluczowy wkład w Black Flag, Origins oraz Valhalla jako Game Director, pasja do rzemiosła tworzenia rozgrywki i głębokie przywiązanie do tej serii mówią same za siebie. Widok kogoś z jego doświadczeniem, dyscypliną i duchem współpracy obejmującego tę rolę napawa mnie ogromną pewnością i, szczerze mówiąc, wielką ekscytacją w kwestii tego, co czeka tę markę w przyszłości.
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