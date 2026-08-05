Twórca Black Flag i Valhalli wraca do Assassin's Creed. Pokieruje całą serią

Powracającego twórcę powitał Jean Guesdon, Head of Content w Ubisofcie:

Z wielką ekscytacją dzielę się wspaniałymi wieściami! Po niesamowitej drodze zawodowej, obejmującej 16 lat w Ubisoft, a następnie kierowanie entuzjastycznie przyjętym przez krytyków remakiem Dead Space w EA Motive, Eric Baptizat powraca do rodziny Assassin's Creed jako nasz nowy Game Director dla całej marki.

Erica nie trzeba nikomu w tym uniwersum przedstawiać. 16 lat w Ubisofcie, kluczowy wkład w Black Flag, Origins oraz Valhalla jako Game Director, pasja do rzemiosła tworzenia rozgrywki i głębokie przywiązanie do tej serii mówią same za siebie. Widok kogoś z jego doświadczeniem, dyscypliną i duchem współpracy obejmującego tę rolę napawa mnie ogromną pewnością i, szczerze mówiąc, wielką ekscytacją w kwestii tego, co czeka tę markę w przyszłości.