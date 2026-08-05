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Twórca Black Flag i Valhalli wraca do Assassin's Creed. Pokieruje całą serią

Maciej Petryszyn
2026/08/05 18:45
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Marka Assassin's Creed doznała znaczącego wzmocnienia. I to na samym szczycie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie marki.

Oto bowiem przedstawiono nowego reżysera gry. A raczej nowego-starego reżysera.

Assassin’s Creed
Assassin’s Creed

Eric Baptizat wraca do Assassin’s Creed

Jak to? Okazuje się, że po 5 latach przerwy do Ubisoftu powrócił Eric Baptizat. Kanadyjczyk w przeszłości był już związany z firmą i to przez prawie 16 lat, realizując swoje pomysły w ramach serii Assassin’s Creed. To on był głównym projektantem takich odsłon, jak Black Flag i Origins, a także reżyserem Valhalli. Niemniej wiosną 2021 roku odszedł, wiążąc się wówczas z Motive Studio, czego efektem były prace nad remake’em Dead Space oraz Battlefield 6. Teraz jednak Baptizat powraca do Ubi, obejmując stanowisko Game Directora w ramach całej marki Assassin’s Creed. De facto to on teraz będzie odpowiadać za dalszy jej rozwój.

Powracającego twórcę powitał Jean Guesdon, Head of Content w Ubisofcie:

Z wielką ekscytacją dzielę się wspaniałymi wieściami! Po niesamowitej drodze zawodowej, obejmującej 16 lat w Ubisoft, a następnie kierowanie entuzjastycznie przyjętym przez krytyków remakiem Dead Space w EA Motive, Eric Baptizat powraca do rodziny Assassin's Creed jako nasz nowy Game Director dla całej marki.

Erica nie trzeba nikomu w tym uniwersum przedstawiać. 16 lat w Ubisofcie, kluczowy wkład w Black Flag, Origins oraz Valhalla jako Game Director, pasja do rzemiosła tworzenia rozgrywki i głębokie przywiązanie do tej serii mówią same za siebie. Widok kogoś z jego doświadczeniem, dyscypliną i duchem współpracy obejmującego tę rolę napawa mnie ogromną pewnością i, szczerze mówiąc, wielką ekscytacją w kwestii tego, co czeka tę markę w przyszłości.

GramTV przedstawia:

Obecnie o Assassin’s Creed mówi się głównie z uwagi na niezwykle udaną premierę Black Flag Resynced, które znalazło już ponad 3,5 miliona nabywców. Kolejną dużą grą z serii ma być Assassin's Creed: Hexe, które nie jest jednak jedynym nadchodzącym AC. Ponadto powstają też przeznaczone na platformy mobilne Assassin's Creed: Jade oraz Assassin's Creed: Invictus, stworzone z myślą o grze wieloosobowej.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/21098-assassin-s-creed-valhalla-s-director-eriz-batizat-is-back-at-ubisoft-as-game-director-for-the-ip

Tagi:

News
Ubisoft
Assassin's Creed
Jean Guesdon
reżyser
Eric Baptizat
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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