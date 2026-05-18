Ubisoft każe czekać na swoje największe gry. Assassin’s Creed Hexe i Far Cry 7 dopiero w 2027?

Maciej Petryszyn
2026/05/18 12:10
Był taki okres, gdy Ubisoft niemalże taśmowo wydawał kolejne odsłony swoich hitowych serii. Niemniej miało to miejsce w lepszych czasach.

Dziś francuska firma boryka się z problemami, również natury finansowej. Z tego powodu na kolejne produkcje musimy czekać dłużej niż dotychczas, chociaż czy to naprawdę źle?

Assassin’s Creed Hexe
Jeszcze poczekamy na kolejne Assassin’s Creed Hexe i Far Cry?

Tak czy inaczej, fani, czekają m.in. na nadejście Assassin’s Creed Hexe. I wygląda na to, że jeszcze sobie poczekają, a przynajmniej tak twierdzi Rogue Tx, informatyk związany z Ubisoftem. Według niego kolejna odsłona asasyńskiego cyklu trafi na rynek w 2027 roku. Jak wiadomo, w grze pokierujemy tym razem nie protagonistą, a protagonistką. Rzeczone źródło podaje natomiast, że twórcy chcą postawić w Hexe na nieco inny system parkouru, który miałby być bliższy temu, co znamy z klasycznych części Assassin’s Creed. Gdyby to się potwierdziło, gracze powinni być zadowoleni – wszak na ten element narzekano już od dawna.

Ale to nie wszystkie informacje, którymi podzielił się Rogue Tx. Wspomniał on też o Far Cry 7, która to gra, w przeciwieństwie do Assassin’s Creed Hexe, nie została jeszcze nawet oficjalnie zapowiedziana. Ona również miałaby trafić na rynek dopiero w przyszłym roku, co oznaczałoby aż 6-letnią przerwę pomiędzy odsłonami – tak długiej w tym cyklu jeszcze nie było. Niemniej przewiduje on, że nowy Far Cry ma zostać zaprezentowany jeszcze w tym roku. Przypomnijmy, że plotkowano m.in. o umieszczeniu akcji w zimnej Alasce, czy nawet wprowadzeniu kontrowersyjnej mechaniki opartej na upływie czasu.

Na razie więc najważniejszą tegoroczną premierą Ubisoftu pozostaje Assassin's Creed Black Flag Resynced, która ma trafić na rynek już na początku lipca. I niewykluczone, że odsłona ta będzie miała coś wspólnego z omawianym wcześniej Assassin’s Creed Hexe. A przynajmniej wskazują na to pewne poszlaki.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

