Ubisoft każe czekać na swoje największe gry. Assassin’s Creed Hexe i Far Cry 7 dopiero w 2027?

Dziś francuska firma boryka się z problemami, również natury finansowej. Z tego powodu na kolejne produkcje musimy czekać dłużej niż dotychczas, chociaż czy to naprawdę źle?

Jeszcze poczekamy na kolejne Assassin’s Creed Hexe i Far Cry?

Tak czy inaczej, fani, czekają m.in. na nadejście Assassin’s Creed Hexe. I wygląda na to, że jeszcze sobie poczekają, a przynajmniej tak twierdzi Rogue Tx, informatyk związany z Ubisoftem. Według niego kolejna odsłona asasyńskiego cyklu trafi na rynek w 2027 roku. Jak wiadomo, w grze pokierujemy tym razem nie protagonistą, a protagonistką. Rzeczone źródło podaje natomiast, że twórcy chcą postawić w Hexe na nieco inny system parkouru, który miałby być bliższy temu, co znamy z klasycznych części Assassin’s Creed. Gdyby to się potwierdziło, gracze powinni być zadowoleni – wszak na ten element narzekano już od dawna.