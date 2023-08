Nintendo z rekordowym zyskiem. Zelda i film Super Mario Bros. zarobiły masę pieniędzy

Nintendo właśnie ogłosiło najwyższy w historii zysk w pierwszym kwartale roku. Na sukces zapracowały The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom i film Super Mario Bros.

We wspomnianym okresie firma zarobiła 1,3 miliarda dolarów, z łatwością pobijając swój poprzedni rekord fiskalny w pierwszym kwartale ustanowiony w 2020 roku. Sprawcami sukcesu są The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom i film Super Mario Bros .

Liczby dotyczące tych dwóch produkcji są imponujące. Na całym świecie 168,10 milionów ludzi obejrzało film Super Mario Bros. , przynosząc firmie 1,349 miliarda dolarów zysku (dane z 26 lipca). Jest to nie tylko rekord dla japońskiej firmy, ale także najlepszy wynik wśród filmów opartych na grach wideo i drugi w przypadku filmu animowanego. Od premiery w maju sprzedano 18,51 mln egzemplarzy gry The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom . Dla zobrazowania skali zainteresowania graczy, wystarczy powiedzie, że druga gra na liście, czyli Mario Kart 8 Deluxe sprzedano, w pierwszym kwartale, w liczbie 1,67 miliona egzemplarzy.

Sprzedaż konsol Switch wzrosła z 3,43 mln sztuk do 3,91 mln sztuk. Jest to oczywiście pierwszych kwartałów tego i poprzedniego roku. Warto zauważyć, że 2,83 mln sprzedanych konsol to droższy model OLED. Nie ma wątpliwości, że ten wzrost jest częściowo napędzany przez Zeldę. Na początku roku podatkowego Nintendo podało swoją prognozę sprzedaży 15 milionów konsol Switch w ciągu obecnego roku i wtedy wydawała się to nieco naciągana liczba, ale jeśli trend się utrzyma, to jest to do zrealizowania.

Utrzymanie tego tempa może być jednak trudne dla Nintendo. Nadchodzące gry to side-scroller Super Mario Bros Wonder (20 października), Detective Pikachu Returns (6 października), WarioWare: Move It! (3 listopada) i Super Mario RPG ze zaktualizowaną grafiką 17 listopada. Lista jest dość obfita, ale nie ma na niej gier, dla których ludzie kupowaliby konsole, jak było w przypadku Zeldy.