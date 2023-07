Dziewczyna uratowana z rak porywacza dzięki konsoli Switch

Nastolatka zaginęła w Wirginii 3 sierpnia 2022 r. Jak donosi ABC, przyszły porywacz, 28-letni mężczyzna, „zaprzyjaźnił się z nią w Internecie, pojechał do Wirginii, aby ją uprowadzić, a później zmuszał ją do pornografii dziecięcej”. Porywacz pozwolił dziewczynie zabrać ze sobą konsolę Switch, dzięki której udało się ustalić miejsce jej uwięzienia i doprowadzić do uwolnienia.