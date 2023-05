Recenzja Super Mario Bros Film. Wersja podstawowa

Bracia Mario i Luigi szaleją już nie tylko na konsoli Nintendo, ale również w kinach. Oceniamy, czy to odpowiedni wstęp do większej serii.

Księżniczka jest w tym zamku

Możesz wydać wszystkie pieniądze świata, ale prestiżu i popularności marki po prostu nie kupisz. Warner Bros włożył mnóstwo pieniędzy w uniwersum DC, które jest właśnie po raz trzeci restartowane. Nawet Marvel ma trudności, aby utrzymać przy sobie widzów, pomimo napompowanych budżetów produkcyjnych kolejnych filmów, czy seriali. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest więc jakość, która pozwoli zdobywać kolejnych fanów, a także czas, aby dana marka mogła na stałe ugruntować się w popkulturze. Wszystkie te wymagania już dawno zostały spełnione przez pewnego włoskiego hydraulika i jego brata, którzy z konsol, zawędrowali do kin w swojej pierwszej pełnometrażowej produkcji. Mając taką silną i rozpoznawalną franczyzę, film był skazany na sukces, na długo, zanim trafił do kina. Na szczęście twórcy Minionków nie zawiedli i stworzyli, choć podstawową, to rozrywkową przygodę z ulubionymi bohaterami. Czego więc wymagać więcej?