The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom z nowym sukcesem

The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom jest już drugą najlepiej sprzedającą się grą 2023 roku.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ambitna kontynuacja Breath of the Wild z 2017 roku, trafiła na Switcha w zeszłym miesiącu. Z analizy Circana wynika, że była to, jak można się było spodziewać, najlepiej sprzedająca się gra miesiąca. Jednak to nie wszystko. Nowa Zelda wspina się po szczebelkach sukcesu i jest to już drugą najlepiej sprzedającą się grą 2023 roku, za Hogwarts Legacy.