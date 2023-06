Nintendo i Illumination dziękują fanom za wsparcie dla filmu Super Mario Bros

Film Super Mario Bros. już dawno przekroczył miliard dolarów zarobionych na biletach, co czyni go jednym z najbardziej udanych filmów animowanych w historii kina.

Pewne jest, że tego sukcesu nie spodziewał się nikt – nawet twórcy i znacznie przerósł oczekiwana Nintendo i Illumination. Nie ma co ukrywać, że największą rolę w tym sukcesie odegrali fani gry, którzy sprawili go swoimi portfelami. Mając to na uwadze, twórca Mario, Shigeru Miyamoto, i Chris Meledandri z Illumination zwrócili się do wielbicieli Mario, żeby podziękować im za pomoc i wsparcie.

Shigeru Miyamoto: Cześć, jestem Shigeru Miyamoto z Nintendo. Film Super Mario Bros. to pierwszy film, przy produkcji którego Nintendo było bezpośrednio zaangażowane. Czujemy się bardzo szczęśliwi, że tak wiele osób na całym świecie obejrzało ten film. Dziękuję bardzo wam wszystkim. Mamy nadzieję, że nadal będziecie kibicować drużynie Mario. Dziękujemy!

