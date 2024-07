Premiera Nobody Wants to Die już jutro. Polskie studio Critical Hit Games ujawniło wymagania sprzętowe

Polskie studio Critical Hit Games przypomina o premierze swojej debiutanckiej gry – Nobody Wants to Die i ujawnia oficjalne wymagania sprzętowe.

Nobody Wants to Die ma zabrać graczy do dystopijnego Nowego Jorku roku 2329 i zaoferować nowatorskie doświadczenie inspirowane filmami neo-noir. Zainteresowani wcielą się w rolę detektywa Jamesa Karra, by zbadać miejsca zbrodni przy pomocy zaawansowanej technologii i umiejętności manipulowania czasem. Tytuł ma poruszać tematy związane z transhumanizmem oraz nieśmiertelnością.

Critical Hit Games ujawniło oficjalne wymagania sprzętowe dla wersji na PC. Gra działa na silniku graficznym Unreal Engine 5 i aby ją uruchomić, gracze będą potrzebowali przynajmniej procesora Intel Core I3-8100 lub AMD Ryzen 5 2600X z 8 GB pamięci RAM i karty NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, AMD Radeon RX VEGA 56 lub Intel Arc A750. Gra będzie także wymagać 30 GB wolnego miejsca na dysku. Co więcej, autorzy potwierdzili, że gra będzie wspierać technologię NVIDIA DLSS. Zatrać się w nowojorskiej dystopii 2329 roku, gdzie nieśmiertelność ma swoją cenę. Po wyrwaniu się cudem z objęć śmierci detektyw James Karra zajmuje się sprawą zleconą mu nieoficjalnie przez szefa. Do pomocy ma jedynie młodą funkcjonariuszkę Sarę Kai. Czas wszystko odkrywa, a w pogoni za mordercą zaryzykują wszystkim, poznając mroczne tajemnice miejskich elit. – czytamy w opisie gry. Oficjalne wymagania sprzętowe Nobody Wants to Die Minimalne: System operacyjny: Windows 10 64bit

Procesor: Intel Core I3-8100 lub AMD Ryzen 5 2600X

Pamięć: 8 GB RAM

Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super lub AMD Radeon RX VEGA 56 lub Intel Arc A750

DirectX: wersja 12

Pamięć: 30 GB wolnego miejsca na dysku

Zalecane: System operacyjny: Windows 10 64bit

Procesor: Intel Core i5-10400 lub AMD Ryzen 5 3600

Pamięć: 16 GB RAM

Grafika: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti lub AMD Radeon RX 6750 XT lub Intel Arc A770

DirectX: wersja 12

Pamięć: 30 GB wolnego miejscu na dysku Nobody Wants to Die zadebiutuje 17 lipca i zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.



