Elden Ring doczeka się ekranizacji anime. Za produkcją stoją fani gry. Jest pierwszy zwiastun

SteinsAlter zapewnia także, że poniższy zwiastun nie odzwierciedla produktu końcowego . Z pewnością ciekawie będzie zobaczyć jakie różnice w jakości wniesie skończona edycja anime. Jedno jest pewne, anime to idealne medium do odkrywania tego epickiego świata fantasy.

W tej chwili nie znamy terminu zakończenia prac nad animowanym Elden Ring, ani daty planowanej premiery.

Elden Ring to RPG akcji studia From Software znanego przede wszystkim z Demon’s Souls, Dark Souls, Bloodborne oraz Sekiro: Shadows Die Twice. Gra ukazała się na PC oraz konsolach Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4 dzięki firmie Bandai Namco. Pod względem ogólnych założeń w mechanice rozgrywki Elden Ring jest ewolucją Dark Souls. W związku z tym mamy tutaj do czynienia z grą z perspektywy trzeciej osoby osadzoną w mrocznym świecie fantasy.

Warto dodać, że Elden Ring powstało we współpracy z uznanym pisarzem, George’m R. R. Martinem, czyli twórcą Pieśni lodu i ognia, do której zalicza się bijąca rekordy popularności Gra o Tron, na bazie której powstał serial telewizyjny emitowany przez HBO.