Zew przygody – recenzja The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Sześć lat temu recenzując The Legend od Zelda: Breath of the Wild , rozpływałem się w zachwytach nad nową jakością w grach z otwartym światem. Po dziś dzień jest to moja ulubiona Zelda, którą uważam za kwintesencję gry przygodowej z ogromną swobodą działania . A teraz rozpoczyna się era The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, która pod wieloma względami jest większa, lepsza i bardziej kreatywna. Co wcale nie znaczy, że BotW, automatycznie oddaje pałeczkę pierwszeństwa młodszej siostrze.

Na wstępie warto przypomnieć, że The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom to rzadki dla tej serii przypadek bezpośredniej kontynuacji. Nintendo przygotowało filmowe przypomnienie (do obejrzenia na YouTube), co działo się w Breath of the Wild, gdyż fabularnie w nowej grze jesteśmy od razu wrzuceni na głęboką wodę. Link i Zelda w bardzo filmowym prologu trafiają do ciekawego i kluczowego dla historii Hyrule miejsca, po którym oczywiście wszystko się sypie i zaczyna się właściwa przygoda w nowym-starym świecie.

Zapewne wiecie z licznych zwiastunów i oficjalnych gameplayów, że akcja The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom rozgrywa się (między innymi) na unoszących się wysoko nad ziemią wyspach. Wbrew pozorom nie jest to kalka Skyward Sword, a samo przemieszczanie się między tymi lewitującymi lądami bardziej kojarzyło mi się z Wind Wakerem. Choć tutaj zamiast małą żaglówką często poruszamy się pojazdami, które sami sobie wymyślimy i zbudujemy. Ale o tym za chwilę.

Te latające wyspy stanowią dodatkową warstwę Hyrule znanego na pamięć z BotW. Sama kraina z posępnym zamczyskiem na środku uległa przez ostatnie lata wielu zmianom. Kiedy już zejdziecie na ziemię i wybierzecie się do którejś z pamiętnych miejscówek, możecie doznać szoku. Z jednej strony autorzy wcisnęli genialne smaczki dla znawców poprzedniej gry, z drugiej zaś “stare śmieci” zapewniają całkiem inne doświadczenia i wrażenia. Gryzę się w język, czy raczej w palce stukające w klawiaturę, by nie zdradzić konkretów. Ale uwierzcie (a najlepiej sprawdźcie sami!), że dla weteranów Breathe of the Wild powrót do Hyrule będzie zaskakującym/szokującym/poruszającym doznaniem. I to jest piękne.

Z recenzenckiego obowiązku muszę wspomnieć, że w starym Hyrule natkniemy się na zupełnie nowe wioski, ścieżki jaskinie i inne elementy krajobrazu, które kuszą do zwiedzenia samą swoją obecnością. Co, jak i dlaczego się zmieniło - tego oczywiście nie zdradzę, bo odkrywanie kolejnych sekretów i zagłębianie się w historię to zaleta sama w sobie. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nie jest pod tym względem odcinaniem kuponów od popularności Breath of the Wild, lecz jego kontynuacją i dopełnieniem. Wspaniałym rozwinięciem pierwotnego zamysłu, który dla fanów całego uniwersum Zeldy będzie kopalnią wiedzy.