Zapowiedziano Super Mario Bros. Wonder. Nową platformówkę 2D dla fanów Mario

Zgodnie z zapowiedziami wczoraj – 21 czerwca – odbył się kolejny Nintendo Direct. Japońska firma przygotowała naprawdę interesujący pokaz, na którym nie zabrakło niespodzianek i ciekawych zapowiedzi. Całość zakończono natomiast w najlepszy możliwy sposób. Wydarzenie zwieńczyła bowiem prezentacja Super Mario Bros. Wonder, czyli nowej platformówki 2D skierowanej do miłośników wąsatego hydraulika.

Super Mario Bros. Wonder z premierą w 2023 roku. Zwiastun prezentuje nową odsłonę

W trakcie Nintendo Direct zaprezentowano pierwszy zwiastun Super Mario Bros. Wonder, dzięki któremu gracze mieli okazję zobaczyć, jak produkcja prezentuje się w akcji. Z materiału można się również dowiedzieć, w jaki sposób na rozgrywkę wpłynie tytułowy Wonder Flower. Okazuje się, że po jego zdobyciu sytuacja na planszy często zmieni się nie do poznania, co z pewnością urozmaici rozgrywkę.