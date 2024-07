Mężczyzna, który groził pracownikom Nintendo śmiercią i wysyłał bomby usłyszał wyrok. A wszystko przez Splatoon 3

Mężczyzna wysłał do Nintendo łącznie 39 gróźb podłożenia bomby i śmierci. Doprowadziły one do odwołania Nintendo Live 2024 w Tokyo pod koniec ubiegłego roku. W trakcie postępowania sądowego Nintendo złożyło oświadczenie, w którym czytamy, że zachodziła realna obawa, iż może się powtórzyć „atak na Kyoto Animation”.

Wspomniane wyżej zdarzenie miało miejsce w 2019 roku, kiedy doszło do podpalenia Studio 1 w Kyoto Animation, co spowodowało ogromne zniszczenia i śmierć wielu pracowników tej firmy. Zginęło wtedy 36 osób, a 34 zostały ranne. Przed atakiem, Kyoto Animation otrzymało wiele gróźb śmierci.