Nadchodzi przykry koniec Xbox Polska? „Cała ekipa szuka pracy”

W ciągu ostatnich kilku lat nasze kanały rok w rok trafiały do TOP 3 polskich profili gamingowych z największym zaangażowaniem. Do tego w trakcie ostatnich 9 lat udało nam się zebrać kilka całkiem „niezłych” osiągnięć, takich jak bardzo mocne rozwinięcie średnio działających kanałów z naciskiem na zaangażowanie, duże doświadczenie w tworzeniu i używaniu organicznego (niepłatnego) contentu do generowania wyników, wprowadzenie w życie wielu pomysłów na poziomie globalnym, dobre stosunki z naszymi lokalnymi partnerami wydawniczymi, ciągłe wspieranie polskiej społeczności graczy, stały i systematyczny nacisk na lokalizację (w tym eventów), czy nawet sprowadzenie Xbox FanFest to Polski – czytamy we wpisie opublikowanym przez Bartosza Wysockiego.