Xbox Developer_Direct powróci w styczniu. Fable i Forza Horizon 6 skradną show?

Matt Booty, szef działu Xbox w firmie Microsoft, wspomina o masie nowości.
The Game Awards 2025 już za nami, ale miłośnicy gier wideo powoli mogą przygotowywać się na następne – pełne emocji – wydarzenie. Mowa tutaj o kolejnej edycji Xbox Developer_Direct, która odbędzie się już w przyszłym miesiącu. W ostatnim wywiadzie szef działu Xbox w firmie Microsoft nie tylko zapowiedział pokaz, ale podzielił się również pierwszymi szczegółami na jego temat.
Xbox Developer_Direct 2026 już oficjalnie. Microsoft zaprasza na styczniową prezentację gier
Matt Booty udzielił wywiadu redakcji Variety (dzięki Pure Xbox), w którego trakcie potwierdził, że Xbox Developer_Direct powróci w styczniu 2026 roku. Przedstawiciel Microsoftu nie ujawnił konkretnej daty pokazu, ale podkreślił, że amerykańska firma szykuje całą masę nowości. Zgodnie z przekazanymi informacjami producent konsol Xbox nowych produkcji jest tyle, że nie zmieszczą się na jednym pokazie.
Nie mogę zdradzić, co dokładnie tam będzie, ale mamy wiele rzeczy, które zamierzamy wypuścić w przyszłym roku. W rzeczywistości Dev Direct zazwyczaj skupia się na zaprezentowaniu tego, co pojawi się w nadchodzącym roku. W tym roku mamy więcej rzeczy, niż jesteśmy w stanie zmieścić w jednym programie – powiedział Booty.
Booty ujawnił jedynie, że w nadchodzącym Xbox Developer_Direct udział weźmie Playground Games. Wspomniana ekipa pracuje obecnie nad nową odsłoną Fable, a także Forzą Horizon 6. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że jedna z wymienionych produkcji będzie główną gwiazdą styczniowej prezentacji Microsoftu.
Na koniec przypomnijmy, że pokaz Xbox Developer_Direct 2025 odbył się 23 stycznia 2025 roku. W trakcie wspomnianego wydarzenia poznaliśmy daty premier DOOM: The Dark Ages i Clair Obscur: Expedition 33. Największą niespodzianką była jednak zapowiedź i natychmiastowa premiera Ninja Gaiden 2 Black.
