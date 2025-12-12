Xbox Developer_Direct powróci w styczniu. Fable i Forza Horizon 6 skradną show?

The Game Awards 2025 już za nami, ale miłośnicy gier wideo powoli mogą przygotowywać się na następne – pełne emocji – wydarzenie. Mowa tutaj o kolejnej edycji Xbox Developer_Direct, która odbędzie się już w przyszłym miesiącu. W ostatnim wywiadzie szef działu Xbox w firmie Microsoft nie tylko zapowiedział pokaz, ale podzielił się również pierwszymi szczegółami na jego temat.

Xbox Developer_Direct 2026 już oficjalnie. Microsoft zaprasza na styczniową prezentację gier

Matt Booty udzielił wywiadu redakcji Variety (dzięki Pure Xbox), w którego trakcie potwierdził, że Xbox Developer_Direct powróci w styczniu 2026 roku. Przedstawiciel Microsoftu nie ujawnił konkretnej daty pokazu, ale podkreślił, że amerykańska firma szykuje całą masę nowości. Zgodnie z przekazanymi informacjami producent konsol Xbox nowych produkcji jest tyle, że nie zmieszczą się na jednym pokazie.