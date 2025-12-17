Zaloguj się lub Zarejestruj

Larian ukrywało nowe Divinity nawet przed PlayStation i Xbox. Rozmowy dopiero się zaczną

Patrycja Pietrowska
2025/12/17 07:30
Sony i Microsoft dowiedziały się na The Game Awards.

Larian Studios zdołało utrzymać w absolutnej tajemnicy prace nad swoim kolejnym dużym projektem. Statua, która przez pewien czas intrygowała publiczność gali The Game Awards, okazała się zapowiedzą nowej odsłony serii Divinity. Jak się tymczasem okazuje, nawet wielcy partnerzy, tacy jak właściciele platform PlayStation i Xbox, nie mieli pojęcia, co reprezentuje ten tajemniczy obiekt. Oświadczenie to pochodzi bezpośrednio od Swena Vincke, szefa Larian Studios.

Larian Studios zaskoczyło wszystkich. Nawet PlayStation i Xbox nie znały nowego Divinity

Vincke w wywiadzie potwierdził, że platformy konsolowe dowiedziały się o istnieniu gry dopiero w momencie jej oficjalnej prezentacji podczas The Game Awards. W konsekwencji tak ścisłej tajemnicy, Larian Studios nie rozpoczęło jeszcze rozmów z właścicielami platform na temat wydania kolejnej części Divinity na konsolach PS5 i Xbox. Konieczność tych rozmów wynika z roli, jaką konsole odegrały w sukcesie Baldur’s Gate 3. Studio zamierza dopiero teraz przystąpić do negocjacji z platformami.

Platformy nie wiedziały, że ta gra w ogóle istnieje aż do gali The Game Awards. Dopiero wtedy się o niej dowiedziały, więc wciąż musimy się z nimi skontaktować i porozmawiać, dlatego było to dla nich również dość zabawne ujawnienie. Bardzo zależało nam na zachowaniu projektu w tajemnicy, dlatego naprawdę szkoda, że doszło do przecieku.

Mimo że utrzymanie pełnej konspiracji było celem Larian, firma wyraziła frustrację z powodu wycieku informacji, który miał miejsce na krótko przed oficjalnym pokazem. Ujawnienie to nastąpiło po zauważeniu rejestracji znaków towarowych, które odpowiadały tajemniczej statule, co pozwoliło części publiczności przedwcześnie przewidzieć, że zobaczą nową grę Divinity.

Padło kilka przekleństw. Takie rzeczy się zdarzają, prawda? To nie jest koniec świata. W życiu są znacznie ważniejsze sprawy. Bardzo fajnie było zobaczyć, że publiczność zaangażowała się wokół Hellstone’a. To była naprawdę świetna zabawa. Oczywiście wiemy, co oznacza każdy pojedynczy element na tym kamieniu i z czasem wszystko ujawnimy. Byłoby jednak ciekawiej, gdyby pozostało to tajemnicą.

Nowa produkcja, która na razie ma tytuł Divinity, jest szóstą główną odsłoną serii, do której zaliczają się już Divine Divinity, Beyond Divinity, Divinity 2, Divinity: Original Sin oraz Divinity: Original Sin 2. Ostatnia główna gra z tej serii ukazała się w 2017 roku.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/not-even-playstation-or-xbox-knew-the-game-awards-statue-was-divinity-larian-ceo-says/

Komentarze
2
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 08:46
wolff01 napisał:

A po co te tajemnice? Chcą wynegocjować wyższy kontrakt? Dla mnie zabawne jest że wogóle oni udają że zrobiliby coś innego niż kolejną część Divinity... no bo co innego zrobią? Grę wyścigową? Symulator farmy?

Podpowiedź Ci - Baldur's Gate było taką "inną" grą. W zasadzie mogli wybrać dowolną tematykę. Np. zrobić następcę Fallouta 2. 

Zaskoczyli mnie wybierając oczywista opcje. 

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 08:14

A po co te tajemnice? Chcą wynegocjować wyższy kontrakt? Dla mnie zabawne jest że wogóle oni udają że zrobiliby coś innego niż kolejną część Divinity... no bo co innego zrobią? Grę wyścigową? Symulator farmy?




