Larian ukrywało nowe Divinity nawet przed PlayStation i Xbox. Rozmowy dopiero się zaczną

Larian Studios zdołało utrzymać w absolutnej tajemnicy prace nad swoim kolejnym dużym projektem. Statua, która przez pewien czas intrygowała publiczność gali The Game Awards, okazała się zapowiedzą nowej odsłony serii Divinity. Jak się tymczasem okazuje, nawet wielcy partnerzy, tacy jak właściciele platform PlayStation i Xbox, nie mieli pojęcia, co reprezentuje ten tajemniczy obiekt. Oświadczenie to pochodzi bezpośrednio od Swena Vincke, szefa Larian Studios.

Larian Studios zaskoczyło wszystkich. Nawet PlayStation i Xbox nie znały nowego Divinity

Vincke w wywiadzie potwierdził, że platformy konsolowe dowiedziały się o istnieniu gry dopiero w momencie jej oficjalnej prezentacji podczas The Game Awards. W konsekwencji tak ścisłej tajemnicy, Larian Studios nie rozpoczęło jeszcze rozmów z właścicielami platform na temat wydania kolejnej części Divinity na konsolach PS5 i Xbox. Konieczność tych rozmów wynika z roli, jaką konsole odegrały w sukcesie Baldur’s Gate 3. Studio zamierza dopiero teraz przystąpić do negocjacji z platformami.