PlayStation Polska dotknęła „gigantyczna fala zwolnień”. Czy to koniec gier po polsku? (Aktualizacja)

Oryginalna wiadomość: PlayStation Polska przeżywa duży kryzys. W ostatnim czasie oddział opuściło wielu długoletnich pracowników, którzy obecnie poszukują nowej pracy. Uwagę na to zwrócił Daniel Kucner, redaktor naczelny serwisu Gameonly, który poinformował o „gigantycznej fali zwolnień”, która może doprowadzić nawet do „zlikwidowania” PlayStation Polska. Według jego relacji kluczowi “pracownicy firmy” zostali niedawno poinformowani, że nie są już częścią polskiego oddziału. Niektóre profile w serwisie LinkedIn zostały już zaktualizowane, co też potwierdzają powyższe doniesienia.

PlayStation Polska zostanie zamknięte? Co dalej z polskimi wersjami gier?

Nowej pracy poszukują Marcin Judycki, który pracował w PlayStation przez 9 lat i 6 miesięcy, Bartosz Linczowski, który był związany z firmą od 5 lat i 5 miesięcy oraz Rafał Kołak, który dla PlayStation Polska pracował przez 8 lat i 7 miesięcy. Cała trójka opublikowała na swoich kontach ogłoszenie o szukaniu pracy przez ostatnią dobę. Warto również wspomnieć, że już w październiku ubiegłego roku z PlayStation pożegnała się Monika Paplińska, która pracowała w korporacji przez ponad 12 lat.

Obecnie nie wiadomo, co jest przyczyną zwolnień, ale gracze obawiają się, że polski oddział PlayStation może zostać zamknięty. W kwietniu 2023 roku ten sam los spotkał Ubisoft Polska w ramach restrukturyzacji europejskich oddziałów firmy.

PILNE!!! Otrzymałem informację, że nasz polski oddział PlayStation Polska właśnie mierzy się z gigantyczną falą zwolnień i może nawet zostać ZLIKWIDOWANY! Nie wiadomo co w przyszłości stanie się z tłumaczeniami gier na nasz język!

Kluczowe osoby w PlayStation Polska zostały już zwolnione, co potwierdza LinkedIn! Firma nie wystosowała jeszcze oficjalnego komunikatu! Co ciekawe tydzień temu jedna z wysoko postawionych person w PlayStation Polska — Monika Paplińska poinformowała, że przechodzi do grupy Allegro. Podejrzewamy, że może mieć to związek z ww. falą zwolnień i nie jest to przypadek.

