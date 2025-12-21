Dlaczego Xbox nie chce podsumować roku 2025? Okazuje się, że ma bardzo dobry powód

Fani podsumowań swoich gamingowych dokonań w stylu „Roku w przeglądzie” mogą poczuć się zawiedzeni. Jak donosi Jez Corden z WindowsCentral, Xbox Wrapped 2025 najprawdopodobniej nie pojawi się w tym roku. Powód? Ograniczenia w budżecie marketingowym i nadchodzące rocznice kluczowych marek.

Niektórzy pytali mnie, czy Xbox zrobi własne podsumowanie w 2025 roku. Moje źródła sugerują, że Xbox nie planuje ‘skondensowanego’ podsumowania.

Okazuje się, że przyszły rok będzie obfitował w okrągłe rocznice: Xbox świętuje 25 lat, Halo również 25 lat, Blizzard – 35, a Bethesda – 40. W związku z tym część budżetu marketingowego, która zwykle szła na Wrapped, trafi na celebrację tych jubileuszy.

To był trudny rok dla Xboxa: zwolnienia, anulowane gry – w tym Perfect Dark i Everwild – oraz spadki sprzedaży sprzętu. Do tego doszły też kontrowersje związane z podwyżkami Xbox Game Pass. Mimo tego Matt Booty, prezes Microsoftu ds. gier, zapewnia, że nadchodzący Dev Direct w styczniu przyniesie sporo nowości. Fani mogą liczyć m.in. na aktualizacje Fable, Forza Horizon i innych projektów Xbox Game Studios. Czekamy.